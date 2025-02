Primeras tensiones en Galdakao por la marcha de un 'concejal vecinal' del Gobierno de Bildu

CRISTINA RAPOSO GALDAKAO Martes, 22 de octubre 2019 | Actualizado 23/10/2019 10:29h. Comenta Compartir

El pasado 15 de junio se constituyeron los ayuntamientos de toda Bizkaia tras las elecciones del 26 de mayo. Galdakao fue una de las localidades en las que la jornada llegó con sorpresa. Tras cuarenta años en el poder, el PNV perdía la alcaldía, que pasaba a manos de Iñigo Hernando, cabeza de lista de EH Bildu. El vuelco fue posible gracias a una gran coalición entre la formación soberanista, que sumó seis ediles, la plataforma vecinal Auzoak, (4), Usansolo Herria (2) y Podemos (1). Un acuerdo con muchas sensibilidades que esta semana ha empezado a mostrar algunas grietas, que ayer se hicieron oficiales con la salida del equipo de Miguel Ángel Martín. El edil, cuarto en la lista del colectivo vecinal, abandona la formación, pero no entrega su acta de concejal por lo que pasa a ser 'no adscrito'.

Las tensiones no han surgido entre los componentes del Ejecutivo, pero sí en una de sus patas más importantes:Auzoak, una agrupación «apolítica» –como ellos mismos se definen– surgida del movimiento que reivindica la llegada del metro a la localidad. Pocas semanas antes de agotarse el plazo para presentar listas, anunciaron que iban a concurrir a las municipales. Su éxito fue importante porque en pocos días lograron las mil firmas necesarias para poder presentarse. En la cita con las urnas, los resultados fueron espectaculares: 4 concejales que los convertían en una de las llaves de la gobernabilidad.

Ahora, la marcha de Martín, delegado del área de Juventud, deja traslucir una crisis interna. Y es que él no ha sido el único en abandonar la formación. Las filas de Auzoak han sufrido la baja voluntaria de otros tres integrantes. Oficialmente, ni Martín ni quienes han tomado la misma decisión han dado explicaciones.

Lejos de quitar importancia al tema, la plataforma vecinal emitió ayer un comunicado valorando una situación que consideran «grave». «Los votos representan la confianza de la ciudadanía sobre un proyecto y no le corresponde a las personas que integran la agrupación, sino al proyecto que representamos», lamentaron.

La noticia, por el contrario, no preocupa en absoluto en EH Bildu. Un portavoz municipal aseguró que la nueva situación «no alterará nuestra labor diaria». Efectivamente, el paso de Martín a la oposición no supone, por si sola, ningún riesgo para el Ejecutivo que encabeza Hernando. Aunque PNV (6 escaños), PSE (2) y el nuevo concejal no adscrito pactasen obtendrían un total de nueve concejalías frente a las doce que todavía mantiene el gabinete de Hernando.

«Por sorpresa»

Los representantes del resto socios del equipo de gobierno, Podemos y Usansolo Herria, afirmaron desconocer la problemática interna de Auzoak. «Nos hemos quedado un poco fuera de juego. Ha sido una sorpresa. No podemos valoraciones porque no conocemos los detalles», reveló José Luis Bernal, líder de la formación morada. Esa misma opinión también la compartía el portavoz de Usansolo Herria Juan Agustín Aizpuru. «Desconocemos la situación y todavía no nos hemos podido reunir para hablarlo». Desde la oposición, Fernando Izagirre, del PNV, reconoció que «ignorábamos esta situación. Es difícil opinar sin conocer lo que ha pasado, pero está claro que sus motivos tendrá».