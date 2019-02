El primer día de cierre del puente de la Baskonia complica la circulación en Basauri El corte del paso de la Baskonia y algunas incidencias de tráfico complicaron la circulación ayer en Basauri. / JORDI ALEMANY El Ayuntamiento asegura que está atento para ver si hay que tomar medidas e incluso «reprogramar los semáforos» LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 13 febrero 2019, 01:00

La construcción del nuevo puente de la Baskonia ha obligado a cortar el tráfico desde ayer en el emblemático paso sobre el río. La medida dio más de un quebradero de cabeza a los basauritarras que utilizan el transporte privado, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando se dieron atascos en algunos puntos de la población,

«Van a ser nueve meses muy largos. No entiendo por qué no han hecho la obra sin cortar el puente, en otras ocasiones en este tipo de traba sí dejan transitar mientras se hace el otro al lado y no se causa este trastorno a la gente», apuntó Luiskar López, conductor y vecino del municipio.

Idoia Muñoz, también residente en Basauri, calificaba la situación de «caos». «La obra será necesaria pero el planteamiento es un desastre total y absoluto. No sé en qué están pensando los políticos. Dicen que nos vamos a acostumbrar y que poco a poco se normalizará, pero nos engañan, porque esto, normal no es». aseguró enfadada.

A primera hora de la mañana las aglomeraciones para salir del municipio fueron mayores a las de otros días. Algunos como Loren Martín, de profesión transportista, prefirió esperar unos minutos para continuar con su ruta. «¿Trastorno? No te digo más que he venido a tomar un café hasta ver si se despeja un poco el tema», lamentó. «La obra es necesaria, por supuesto, pero hay alternativas a hacerla de esta forma. Suelo frecuentar la zona de Urbi y allí encima se une el paso a nivel. Es un desastre», sentenció. A las críticas no tardó en unirse la asociación de vecinos de El Kalero. Desde el colectivo consideraron que «empeora la situación que ya de por sí vive el barrio a diario».

Cruce de El Kalero

No dudaron en solicitar al Ayuntamiento que tenga en cuenta su reclamación histórica de mejorar el cruce de Kareaga Goikoa con la calle Baskonia. «Hay que derribar la casa que lleva años desocupada para poder así ampliar el cruce y regular los semáforos porque a día de hoy no pasan más de cuatro coches cada vez que está verde ya que en seguida se pone rojo», lamentaron.

Desde el Ayuntamiento negaron la existencia de importantes «aglomeraciones» a primera hora del día. Según informaron «únicamente estuvo complicado transitar por «Urbi», aunque al mediodía admitieron retenciones en algunos puntos «como la calle Gudarien». «En otros fluyen bien», aseguraron. Los responsables municipales recomendaron acceder a través de la «gasolinera de Irubide» al tiempo que agentes de la Policía Local regularon el tráfico en varios puntos. En todo caso, «habrá que ver cómo evoluciona».

«Estamos haciendo un seguimiento continuo por si hay que tomar medidas adicionales o reprogramar los semáforos», comentaron. En cuanto a las reivindicaciones de los vecinos de El Kalero explicaron que la mejora del cruce es una «acción prevista entre los proyectos a acometer en los próximos años, pero hay que tener en cuenta que es una casa «privada».