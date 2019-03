El portal de transparencia del Ayuntamiento de Basauri cumple cinco años Imagen del Ayuntamiento de Basauri. / L. P El pleno municipal refrendó ayer la concesión de ayudas al alquiler a los jóvenes de entre 18 y 23 años de edad LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 28 marzo 2019, 22:20

El próximo mes de junio se cumplirán cinco años desde que el Ayuntamiento de Basauri pusiera en marcha un portal de transparencia. La institución local se adelantó entonces a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que busca abrir las ventanas de los entes públicos e incluso cumpliendo las recomendaciones de la ong no gubernamental Transparencia Internacional, publica más información de la que era estrictamente obligatoria por ley. Desde los sueldos de los cargos públicos hasta datos de entidades municipales, convenios suscritos, actas de comisiones y subvenciones concedidas. En total, 113 apartados. Por su buen hacer el Consejo de Europa le otorgó el año pasado el Sello Europeo de Excelencia en materia de Gobernanza.

Ayer el pleno aprobó un cambio en los modelos de declaración de bienes de los corporativos, así como las causas de incompatibilidad. Los formularios habían quedado obsoletos y no estaban diseñados en euskera y castellano, lo que resultaba más complejo a la hora del tratamiento informático.

Que la corporación municipal diese el visto bueno a la modificación no significa, sin embargo, que los basauritarras tengan acceso a más información sobre sus representantes políticos. Lo cierto es que a día de hoy no todos los grupos municipales ofrecen información sobre sus corporativos ni su dedicación fuera del ámbito político.

El PNV es el único que predica con el ejemplo y ha colgado la mayoría de los currículos de sus integrantes. El del alcalde, Andoni Busquet, es el que mayor detalle recoge, mientras que los concejales de los últimos puestos no han publicado cuatro años después sus biografías. Del resto de partidos -PSE, Basauri Bai, EH Bildu, PP y el concejal no adscrito- no hay ningún tipo de información, únicamente aparecen los nombres de los concejales y las comisiones de las que son integrantes.

En lo que se refiere a las declaraciones de bienes y la información referente a si tienen participación en sociedades y qué deudas han contraído, jeltzales y populares son los únicos grupos municipales que han facilitado los datos de la totalidad de sus concejales. Entre los socialistas solo ha entregado el documento la ex portavoz Soraya Morla; en Basauri Bai, el edil Javier Giraldo; en EH Bildu ninguno de sus tres ediles lo han presentado.

Con retraso

En el portal también se difunden las actas de plenos y comisiones aunque con cierto retraso. Por poner un ejemplo, ayer únicamente se podían consultar el informe de la mitad de las cuatro comisiones celebradas en febrero. Tampoco se podía consultar el pleno a pesar de que ha transcurrido un mes desde su celebración.

Por otro lado, la corporación municipal dio el visto bueno a las ayudas al alquiler para jóvenes de entre 18 y 23 años. El Ayuntamiento de Basauri a propuesta de EH Bildu ha habilitado una partida de 25.000 euros dentro de los presupuestos de este año para ayudar a emanciparse a los más jóvenes. A partir de esta edad y hasta los 35 años deberán solicitar la ayuda que el Gobierno vasco concede desde el pasado mes de diciembre y que no es compatible con otras subvenciones, razón por la que la institución local ha restringido el montante que daba el año pasado hasta únicamente los 23 años.