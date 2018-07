Podemos no se presentará a las elecciones municipales en Arrigorriaga E.C. ARRIGORRIAGA Sábado, 28 julio 2018, 02:00

Los representantes de Podemos en Arrigorriaga anunciaron ayer que la formación morada no se presentará en la localidad a las elecciones municipales del próximo mayo. Esta fuerza, que no ha estado exenta de tensiones en el municipio y que está desvinculada de la agrupación vecinal Arrigorriaga Gara, subrayó que no van a concurrir a los comicios «ni como partido ni como coalición», y que tampoco «avala ni respalda ninguna de las candidaturas que se pudieran anunciar», aunque en esas listas puedan aparecer «personas inscritas en Podemos». Aprovecharon asimismo para recordar que, «a día de hoy, somos los únicos representantes de Podemos reconocidos» en la localidad. «No hay ninguna otra formación, agrupación u organización autorizada para hablar en nombre de Podemos, ni para presentar su marca en Arrigorriaga».