El plan de revitalización de Bridgestone para Basauri da sus primeros pasos La mesa de trabajo ya ha mantenido dos encuentros con empresas del entorno para «analizar su situación y dinamizar la economía local»

Iñigo Agiriano Basauri Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El pasado mes de julio, la empresa Bridgestone anunció a través de la consultora LHH, perteneciente al Grupo Adecco, la puesta en marcha de un «plan de revitalización para Basauri y su entorno» con el fin de «dinamizar la economía local, fomentar el empleo, y promover un desarrollo industrial sostenible». Para ello la empresa planteaba la creación de una mesa de trabajo en la que estuvieran presentes responsables del Ministerio de Industria y Turismo, de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Confederación Empresarial de Bizkaia y de los sindicatos CCOO, UGT y BUB.

Los objetivos que se marcaron en su momento resultaban difusos y se han ido concretando con el paso de los meses durante las dos reuniones que la mesa de trabajo ha mantenido. Unos encuentros en los que el grupo ha definido su funcionamiento y dinámica de trabajo así como la participación de cada uno de los agentes y sus objetivos finales.

«La mesa busca canalizar un proceso que dé respuesta a la pérdida de actividad industrial», señala el alcalde de Basauri, Asier Iragorri. «El plan pretende contribuir a restituir los niveles de empleo amortizados en el entorno de nuestra localidad, atraer nuevos inversores, apoyar la creación de trabajo en las empresas existentes y fomentar una cultura emprendedora», destaca el primer edil. Hasta el momento la mesa, que prevé para el futuro próximo una tercera reunión, no ha desarrollado acciones concretas, porque todavía se encuentra en una fase de análisis, en la que se han mantenido encuentros con empresas de la zona «para ver su situación y sus necesidades y poner a su disposición los recursos de cada administración».

La pérdida de actividad industrial en Basauri, que ilustra el reciente ERE acordado en Bridgestone que afectó a más de 400 trabajadores, es motivo de preocupación para los partidos políticos de la localidad. El pasado mes de enero, EH Bildu presentó una moción, que fue transaccionada por el equipo de gobierno, en la que se decidió «avanzar en una estrategia global entre el Ayuntamiento y el resto de administraciones para el desarrollo de actividad económica en los suelos de oportunidad de Basauri».

En este aspecto, Iragorri apunta que «nuestras posibilidades son las que son, ya que muchos terrenos no son de nuestra propiedad», pero señala que su trabajo «se está centrando en facilitar y favorecer el desarrollo trabajando con el resto de instituciones públicas». También hace hincapié en la importancia de la colaboración con las empresas privadas. «La cooperación entre ambos sectores es fundamental para la revitalización de la economía y la creación de nuevas oportunidades laborales».

Sobre los efectos tangibles del trabajo de la mesa, ejemplificado en la llegada de nuevas compañías, el alcalde se muestra cauto. «Esperemos que en las próximas reuniones podamos ir viendo avances en ese sentido». No obstante, Iragorri también apunta a que en otras zonas de crecimiento como los polígonos industriales «sí se están implantando algunas empresas».

Bildu y Podemos muestran su apoyo al proyecto con reservas

Los partidos de la oposición de Basauri destacan la importancia del plan, pero dicen albergar dudas. Desde Bildu apuntan a la necesidad de «reactivar la economía de Basauri», aunque señalan que con los importantes agentes implicados «deben verse acciones concretas». Podemos define el proyecto «como una oportunidad para fomentar el arraigo industrial», en un ámbito en el que apela a la «responsabilidad de las instituciones» pero lamenta la falta de información del Ayuntamiento.