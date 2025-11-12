«El pequeño comercio tiene capacidad para ser competitivo»

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

La cabecera de la comarca Nerbioi-Ibaizabal ha sido escenario hoy de una nueva cita de los 'Encuentros Bizkaidendak Topaketak', jornadas organizadas por Bizkaidendak, la Federación de Comercio, Hostelería y Empresas de Servicios de Bizkaia, con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración del Ayuntamiento de Basauri y de la Asociación de Comerciantes de Basauri.

Bajo el lema 'En Pro de un futuro de éxito para el comercio de Bizkaia', esta iniciativa recorre diferentes comarcas del territorio con el objetivo de impulsar la innovación, la cooperación y la transformación del pequeño comercio local. El encuentro en Ariz Dorretxea de Basauri ha reunido a representantes institucionales, asociaciones locales y profesionales del área y del Gran Bilbao, que han compartido experiencias y reflexiones sobre los retos y oportunidades del comercio de proximidad en un contexto de cambio marcado por la digitalización, la sostenibilidad y las nuevas formas de consumo.

En Basauri hay actualmente unos 1.250 establecimientos comerciales y de hostelería. Aunque las jubilaciones sin relevo es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el comercio en la localidad, como sucede en otros puntos del territorio, hay esperanza en la apertura de nuevas tiendas, ya que Basauri, con más de 40.000 habitantes, ha visto crecer su población en los últimos años.

La jornada ha contado con la intervención de la directora general de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Cristina Múgica; el alcalde de Basauri, Asier Iragorri; la concejala de comercio, Isabel Cadaval; del presidente de Bizkaidendak, José Andrés Cebrecos; del Presidente de la asociación de Basauri, José Feijoo; y del socio director de Tarazaga Emotional Business Management, Alfredo Rodríguez-Berzosa.

«Sumar esfuerzos»

Los comercios Sylke de Durango y Liliak Loradenda de Derio, han compartido con el público asistente, asimismo, las estrategias que les han permitido posicionarse como referentes en sus respectivos sectores y servir de ejemplo para otros negocios locales. «El pequeño comercio de Bizkaia tiene capacidad para ser competitivo si se adapta a los nuevos modelos de consumo y apuesta por la innovación. Desde Diputación queremos acompañarles en ese proceso de transformación, porque detrás de cada tienda hay personas comprometidas que dan vida a nuestros barrios y pueblos», ha destacado Cristina Múgica.

Por su parte, el presidente de Bizkaidendak, José Andrés Cebrecos, ha subrayado la importancia de la colaboración y del intercambio de experiencias entre comercios del territorio. «El futuro del comercio de Bizkaia se construye sumando esfuerzos –ha dicho- .Nuestros comercios Muy Pro son ejemplo de sostenibilidad, compromiso social y orgullo por la profesión, pilares sobre los que debemos seguir avanzando para construir juntos un mañana innovador, digital y de capacitación continua».

Tras las sesiones celebradas durante el último trimestre de 2025 en Ondarroa, Mungia y Durango, Basauri ha sido el cuarto municipio en acoger estas jornadas, que tendrán su colofón el año que viene en Bilbao.