La primera víctima de los abusos sexuales de Basauri pide que se acelere el juicio contra el entrenador

Pepe Godoy, la primera víctima de los presuntos abusos sexuales cometidos por parte de un entrenador de fútbol de Basauri, ha emitido esta mañana un comunicado a través de un vídeo colgado en Youtube. En el documento, de 20 minutos de duración, ha exigido que se celebre pronto el juicio contra el presunto autor de los hechos y que se adopten medidas cautelares porque «este monstruo hoy vive a menos de cien metros de algunas de sus víctimas».

Godoy ha publicado el vídeo una semana después de la detención y puesta en libertad con cargos de J.I.B.B., de 60 años, técnico de fútbol basauritarra, y acusado de un delito de abusos sexuales a menores, tras la denuncia interpuesta a principios de este mes por un menor y su familia. En un primer vídeo, Godoy le había acusado de abusar de él de los 8 a los 11 años, aunque su caso no tuvo recorrido judicial al haberse producido los hechos hace más de 30 años y estar, por tanto, prescritos. En total, el técnico acumula siete denuncias.

«Tengo mi mujer, mis hijas, una familia que me quiere y tengo la necesidad de contar la verdad», ha explicado Godoy, y por eso ha hecho este nuevo vídeo. En la grabación pide que se celebre pronto el juicio y se haga justicia, y no comprende por qué no se han tomado medidas cautelares cuando el presunto pederasta vive cerca de varias de sus víctimas. Asegura, además, que «son muchas las víctimas de abusos sexuales en Basauri» tras más de cuatro décadas de vejaciones. «Agresores, ponéis dentro de nuestra cabeza la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia, la desconfianza, la depresión y la tristeza», confiesa.

A su juicio, el veneno para acabar con los pederastas es dar voz a esta lacra y señalar a los agresores y a sus encubridores. En su testimonio, califica de «vergonzosa» la actitud de la dirección de la escuela de fútbol de Baskonia, donde J.I.B.B entrenaba, hasta que fue apartado de todos sus cargos el pasado mes de noviembre, tras salir a la luz el primer vídeo de Pepe Godoy. «Sus responsables sabían de forma oficial -a través de la Ertzaintza y desde hace varios meses- de la existencia de varias denuncias contra este entrenador y sin embargo no han defendido a las víctimas y han tardado años en apartarle» para que no esté en contacto directo con menores de edad.

Godoy cree que el menor que ha denunciado ahora «ha sido muy valiente, porque es muy difícil contar las agresiones sexuales a una edad tan temprana». Conocer, por propia experiencia «el miedo» que sienten las víctimas y por ello se ofrece a ayudarles. Aprovecha, además, para pedir una mayor implicación de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Basauri, a la Diputación Foral de Bizkaia y al Gobierno vasco. A ellas les pide que pongan a disposición de las víctimas ayuda psicológica y jurídica.