El club Basroller de Basauri cuenta con medio centenar de miembros de todas las edades. E. C.

«El patinaje sobre ruedas te atrapa con la velocidad y la adrenalina»

El velocista Lander Sevillano, bicampeón de Euskadi en pista y en circuito, entrena en el club Basroller de Basauri, que pide más «espacios»

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

Cuando el club de patinaje Basroller de Basauri comenzó a rodar sólo había 'másters', o lo que es lo mismo, adultos, sin límite de edad, que practicaban este deporte. Lander Sevillano, uno de los entrenadores en la actualidad junto a Jasmin Marin, recuerda que «no había jóvenes». Hoy cuentan con un centenar de miembros de edades comprendidas entre los 4 y los 60 años, «aunque no hay tope de edad».

El club subraya que la «falta de infraestructura dificulta la práctica de este deporte de manera óptima y sin correr riesgos»

La escuela está ubicada en el polideportivo Artunduaga y es, junto a un espacio similar ubicado en Vitoria, el único sitios de Euskadi donde se puede practicar esta disciplina deportiva de manera profesional, aunque para ello cuenten «sólo con dos horas a la semana para entrenar en el pabellón». La falta de infraestructuras es el principal motivo de preocupación de los patinadores en activo, que acaban sufriendo «las dificultades para practicar este deporte de manera óptima y sin correr riesgos». Y eso a pesar de que el patinaje es una práctica habitual en la calle.

El velocista, que empezó a entrenar con 8 años y ahora roza la veintena, se hizo un hueco en este deporte «mixto con mayor presencia femenina». Es bicampeón de Euskadi en pista y también en circuito. «Lo que más me motiva es el patinaje de velocidad. Me parece bonito y complejo; las pruebas tienen algo que engancha y te apetece patinar más. La velocidad y la adrenalina me atrapan».

Competencias profesionales

El velocista compagina el entrenamiento con la carrera de Ciencias del Deporte y su mayor afán es transmitir conocimientos a los que vienen detrás. En la escuela utilizan la práctica deportiva «como medio para inculcar valores como el compañerismo y la perseverancia», sin olvidar las herramientas para adquirir «competencias profesionales». Son estas, precisamente, el talón de Aquiles de Basroller, «ante la falta de espacios donde ejercitarse para poder así representar al País Vasco de la mejor manera».

