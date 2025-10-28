Palestinos ponen música al drama en Galdakao El festival Musika Bizian acogió la actuación del grupo Apo and the Apostles, originiario de Cisjordania y que no realizaba un concierto desde 2023 debido a la guerra que asola Gaza

Iñigo Agiriano Galdakao Martes, 28 de octubre 2025, 18:27 Comenta Compartir

Apo and the Apostles surgió en 2013 en Cisjordania de una forma casi improvisada. Un diplomático canadiense, amigo de los actuales componentes del grupo, les ofreció la posibilidad de tocar en un pequeño festival en Palestina. El concierto les animó a componer su primera canción, «que fue un éxito inmediato». Así entraron en el mundo de la música estos tres amigos provenientes de Jerusalén y Bethlehem (Belén). Con un estilo particular, que ellos mismos definen como «una mezcla entre el indie rock y la música tradicional árabe», Apo and the Apostles no sólo han conseguido ser conocidos en su tierra natal, sino que han actuado en otros países, como Francia, Inglaterra, Malta o Emiratos Árabes.

Todo cambió tras el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza. Las restricciones impuestas por el conflicto provocaron que la banda estuviera dos años sin dar un solo concierto. Una sequía que terminó este sábado con la actuación que Apo and the Apostles realizó en Galdakao como parte del festival 'Musika Bizian', abierta a grupos de pueblos sin Estado, organizado por la asociación de danza Andra Mari con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Apo Sahagian, Pierre Taweel y Ramiz Abuaita son los actuales componentes de la formación. En sus inicios comenzaron cantando en inglés, pero «nos dimos cuenta de que el árabe era más adecuado para la música que hacíamos». Su estilo bebe de muchas fuentes, «aunque siempre hemos querido sonar de una forma acorde al ambiente en el que vivimos», señala Sahaigan. Con una música alegre –«de esa que empuja a la gente a bailar», abundan– no pretenden lanzar un mensaje político explícito, «aunque el mero hecho de que existamos como grupo ya es revelador», destacan.

Una vida entre controles

Ramiz Abuaita relata las continuas dificultades para los palestinos en su vida diaria debido a las actuaciones del gobierno israelí. «Jerusalén y Belén están a diez minutos en coche, pero con el control fronterizo puedes tardar horas en llegar». Estos 'checkpoints' son constantes en Cisjordania, donde la movilidad está sujeta a múltiples controles. Unas restricciones que han supuesto para la banda grandes complicaciones y torpedeado su carrera. «Si quieres actuar en una ciudad, debes pedir permiso para desplazarte y muchas veces no te lo conceden, sin dar ninguna explicación, y debes cancelar el concierto», explica Abuaita. «Desde que comenzó la guerra apenas se han dado permisos, yo he estado dos años sin poder ir a Jerusalén». El propio viaje a Euskadi ilustra los problemas a los que tienen que sobreponerse en su día a día. «Palestina no tiene aeropuerto propio, así que hemos tenido que pasar tres controles para llegar al de Jordania», apuntan.

El conflicto también ha afectado a su economía y la de sus familias. «Mis padres tienen un hotel en Belén que han tenido que cerrar porque ya no llegan turistas», explica Abuaita. Sin embargo, todos coinciden en el verdadero drama de la guerra. «Estas cosas son secundarias, lo primero es que dejen de morir niños y niñas», destaca Sahaigan.

La oportunidad de actuar en Galdakao fue una sorpresa para ellos. «Nos llegó un mail de una de las organizadoras, y aceptamos encantados. Salir de Cisjordania ha sido para nosotros un soplo de aire fresco», remarcan. Todos ellos ya conocían Euskadi. Taweel tuvo un profesor vasco en la universidad y Sahaigan, pasó unos días en Bermeo en 2013. «Me interesaba la cultura vasca y quise ir para conocer gente. El problema es que ellos no hablaban inglés y yo no hablaba castellano, así que estuve tres días solo», rememora entre risas.