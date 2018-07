«He tenido que pagar al Consorcio 652 euros por agua que no hemos consumido» Alvarado ha pagado la factura ante la «amenaza» de que le cortaran el suministro. / LEIRE PÉREZ Un jubilado de Zaratamo que abona generalmente recibos de 80 euros denuncia ante el Instituto Vasco de Consumo al organismo público LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Sábado, 28 julio 2018, 02:00

A Antonio Alvarado, un jubilado de 70 años que vive con su mujer y su madre en Zaratamo, le da «miedo» abrir el grifo. El Consorcio de Aguas le remitió en febrero un recibo que pasó de los 80 euros que abonaba habitualmente a 495. Desde entonces, batalla con la entidad mancomunada para «demostrar» que ellos no han hecho ese gasto. «Somos tres en casa y siempre hemos gastado parecido», asegura. Por ello pensó que la abultada factura se debía a «un error». «Llamé al Consorcio para advertir de que debía haber una fuga porque yo no había consumido ese agua», recuerda el afectado.

Alvarado reside en un piso y debajo de su vivienda están los garajes de la comunidad. «Hablé con mis vecinos para ver si habían visto algún escape y me dijeron que no, no había agua por ningún sitio. Llamé a un fontanero y también me dijo que no había avería», afirma. La única solución que vio fue «revisar el contador para demostrar que estaba roto», señala. «No me quedaba otra, pero por lo menos si el aparato estaba mal me libraría de pagar el agua que no había consumido», resume. Pero no fue así.

495 euros de factura recibió en febrero cuando habitualmente ronda los 80 euros. 157 euros pagó Alvarado porque revisaran el contador, que funcionaba correctamente.

«Se ha verificado que el contador está bien», puntualizan desde el organismo supramunicipal, cuyos portavoces precisan que «informamos al cliente de que la revisión tenía un coste». Se refieren a la crítica de Alvarado porque no le devuelven el dispositivo a pesar de haber pagado 157 euros, algo que no hacen, alegan, «por motivos de prudencia y sentido común. Seguirá custodiado en el Consorcio de Aguas».

El afectado asegura que no hay ninguna fuga en su vivienda que haya podido generar ese gasto

«Han pasado varios meses desde que empezó todo y al final he tenido que pagar 652 euros, entre la factura y el contador, por un agua que no hemos consumido», lamenta. El Consorcio le «amenazó» con cortar el suministro en caso de que no se hiciera cargo del recibo.Portavoces de la sociedad pública, si bien reconocen que «se ha vuelto a la normalidad» en el gasto de esta vivienda, se ratifican en que «el agua se ha consumido. El cliente sabrá qué ha hecho». Algo de lo que Alvarado se vuelve a defender. «Es un consumo desmesurado. Nosotros siempre estamos en casa porque tenemos que cuidar a mi madre que es muy mayor, nos habríamos dado cuenta si hubiese habido algún problema», asegura.

Los técnicos del Consorcio, al apreciar un «elevado consumo» en la lectura del 16 de enero, realizaron a comienzos de año una inspección en la que tampoco encontraron ninguna fuga. Argumentan desde la entidad, en todo caso, que «puede ser que ya no existiese». Asesorado por abogados, ha presentado una denuncia en el Instituto Vasco de Consumo. «¿Quién me dice que cualquier día no me vuelven a pasar otro recibo de esta cuantía o de más. Un jubilado como yo no puede hacer frente a un pago de estos».