«Nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían»

Un centenar de familias pasarán este curso por la Escuela de Familias que se ha puesto en marcha este año en Arrigorriaga, y aún quedan plazas para próximos talleres como el de desarrollo de la responsabilidad (mañana miércoles), la gestión emocional (20 y 24 de noviembre) o claves del lenguaje en positivo (día 26). Más de la mitad ya ha conocido la experiencia con talleres dedicados al autocuidado (se repite el día 17) o a cómo fomentar la autoestima de nuestros txikis.

Éste último, de hecho, junto al de cómo poner límites desde el amor, son los que más éxito han tenido, por ser las cuestiones que «más preocupan» a las familias. «Todos queremos que estén bien, que sean felices y que encuentren su propio bienestar, con la importancia que eso supone a nivel autoestima. Luego el tema de los límites, que hay muchas veces que estamos perdidos, que se nos suben a la chepa y que a menudo lo vemos todo de forma personal. Luego otro tema también que es muy importante es la comunicación, saber conectar desde pequeños. Es entrenamiento. Cuando venga la adolescencia ya nos va a dar un sopapo de realidad y si ya hemos trabajado muchas cosas, pues va a ser un camino difícil, pero un poquito menos».

Da fe de todo ello la basauritarra Laura Medel, educadora social especializada en disciplina positiva y responsable de los talleres de la Escuela de Familias (para padres, abuelos, docentes...), así como fundadora del proyecto Educar Reconectando. Y, sobre todo, madre de dos niños de ocho y cinco años. «Siempre he trabajado acompañando procesos y, cuando llegó el momento de ser madre, mi pareja y yo queríamos hacerlo de otra manera», explica.

La Escuela de Familias es para padres, abuelos, docentes... para quienes estén vinculados a los m´as pequeños y quieran aprender herramientas.

A través de su formación adquirió «herramientas diferentes a las que tenían nuestros padres. Siempre digo que les honro un montón, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron siempre con las herramientas que tenían». El modelo de crianza positiva, no obstante, se aleja de la educación más autoritaria. «Requiere tiempo, conlleva un proceso –afirma–. Al final tenemos que desaprender e interiorizar tantas cosas. Se puede empezar incluso desde que el bebé está en la barriga».

No se trata, sin embargo, de pasarse «a la educación permisiva, que es lo que ha pasado en algunas ocasiones». La clave es, según la experta, «encontrar el equilibrio, que eso es lo difícil. Estás poniendo límites, pero no desde la autoridad». No obstante, lanza un mensaje de calma: «También nos podemos equivocar. No podemos cambiar de la noche a la mañana, somos humanos y estamos en constante aprendizaje».

Una herramienta «superbásica, que cada vez más gente la utiliza» puede ser «ponerte a la altura. ¿Qué importante es cuando nosotros tenemos la altura, la posición de poder, y tú le estás hablando a una criatura de tres, de seis o de ocho, lo que impone. Y encima con la expresión corporal que solemos utilizar cuando nos enfadamos -ilustra Laura-. Entonces, el agacharme y ponerme a su altura, eso ya ayuda muchas veces a conectar de otra manera». En cuanto a los mentados límites, se trata de ponerlos «con firmeza, que no implica que lo tenga que hacer con rigidez o mala leche, con un cara de pocos amigos». A veces basta sólo con «mantenerse en esos límites y ser coherente». A su juicio, «cuanto más llena tenga mi caja de herramientas, más fácil será».

Para todo eso, el primer paso es «tomar conciencia, identificar qué creencias son las que no nos están ayudando a la hora de educar de la manera que queremos y darnos cuenta de aquello que tenemos que trabajar (lo que me detona y por qué). Poner luz ahí. Por ejemplo, tampoco nos han enseñado a gestionarnos emocionalmente. Y los niños son nuestro reflejo», acierta.

En la Escuela de Familias asegura que «vamos a intentar llegar a todas aquellas que quieran ir un poco en esta línea, que puedo decir que sí que funciona, que esto es a base de mucho entrenamiento, que cuanto antes empecemos mejor. Cuanto antes desaprendas e interiorices ese tipo de mirada, más fácil será transmitirlo».