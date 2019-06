Orduña entrega a Koldo Eceolaza el Perretxiko de Plata Koldo Eceolaza recibe el Perritxiko de Plata. / C. Raposo La religiosa, que ya no reside en la localidad, desempeñó su labor docente en el colegio Compañía de María y es muy querida en la ciudad CRISTINA RAPOSO ORDUÑA. Jueves, 20 junio 2019, 23:03

«Aunque no me considere merecedora del premio os lo agradezco de todo corazón. Ojalá que Orduña siga progresando como ha hecho hasta ahora gracias a todos los que hoy estáis aquí presentes». Esas fueron las palabras de agradecimiento que pronunció Koldo Eceolaza, hermana de la Orden de la Compañía de María de Orduña y ganadora del Perritxoko de Plata de este año. Aunque ya no es vecina de la ciudad, Eceolaza sigue siendo muy querida por la labor que durante décadas desempeñó en el colegio de la Compañía de María.

«Aunque no estudié en el centro, he tenido el placer de poder conocer a esta mujer que siempre ha desempeñado su trabajo desde la humildad. Es una gran persona», destacó la alcaldesa Itziar Biguri Ugarte. No fueron los únicos elogios que recibió. Iñaki Cuadra, presidente de Olaran, añadió que «desde la asociación siempre hemos querido fortalecer el patrimonio cultural de nuestro municipio y en esa labor hemos tenido la gran suerte de vernos acompañados por Koldo Eceolaza». «Gracias a ella no nos dimos por vencidos y conseguimos recuperar la feria que acogeremos este próximo fin de semana», apuntó.

El programa diseñado para este año arrancará mañana con el concurso de perro pastor vasco en la campa Juan de Garay a partir de las 18:00 horas. La jornada estrella sin embargo será el domingo. A las 13:00 horas se celebrará uno de los actos más importantes: la decimoséptima edición del Concurso de ganado Charolés de Euskadi. Se trata de una raza bovina autóctona de Francia de gran tamaño que se caracteriza por su robustez y musculatura sumamente desarrollada. El encuentro conservará el formato de años anteriores y estará divido por sesiones; tres para los machos y seis para las hembras. «En la pasada edición no me sentía muy optimista con el concurso porque el ganado cada vez está perdiendo más fuerza. Sin embargo, el tiempo no me ha dado la razón y este año estaremos cinco ganaderos, uno más que el año pasado, y presentaremos 47 cabezas», expresaba agradecido Joseba Ibarrola, presidente de la Federación de Raza Charolesa de Euskadi.

Como cada año el concurso contará con cuatro premios que anualmente diseña y elabora el orduñés Javier Irabien. En esta nueva edición el galardón que se otorgará a los ganaderos será «una makila con historia». «Hasta ahora habíamos premiado más al ganado que a los propios ganaderos. Este año será al revés. Por ello, he diseñado cuatro makilas para representar el trabajo y esfuerzo que estas personas realizan diariamente. Quiero destacar además, que cada una de ellas cuenta con una historia diferente ya que siempre han sido las fieles compañeras de su labor», detalló Irabien.

La exposición de razas autóctonas de ganado equino de Euskadi, la exposición de maquinaría agrícola, y la feria de compraventa de ganado serán otras de las actividades que se llevarán a cabo en la jornada dominical. Además, las calles de la ciudad también acogerán un total de 39 puestos con productos autóctonos de caserío y artesanía.