Las obras del muro del colegio Etxegarai de Basauri siguen sin fecha de inicio Entrada principal del colegio basauritarra. / MIREYA LÓPEZ La consejera, Cristina Uriarte, desvela que el proceso de contratación ya se ha iniciado y anuncia que los trabajos durarán «dos meses» LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 16 octubre 2019, 22:45

La consejera de Educación, Cristina Uriarte aclaró ayer en la comisión de Educación del Parlamento vasco que en «coordinación con el Ayuntamiento de Basauri y la comunidad educativa se ha redactado el proyecto» y se ha puesto ya en marcha «el proceso de contratación» de la empresa que arreglará el muro de contención del colegio Etxegarai de Basauri. A preguntas de EH Bildu, Uriarte no aclaró, sin embargo, la fecha en la que las máquinas comenzarán a trabajar en el barrio de Urbi. «Esperamos empezar cuanto antes, seguimos dando pasos», apuntó ante la pregunta de la parlamentaria abertzale, Rebeka Ubera, que acusó a los responsables educativos de eludir su «responsabilidad» en la actuación y de dar respuestas «confusas».

«Queremos saber el plazo de ejecución de la obra», insistió Ubera. Sin embargo, Uriarte no aclaró la fecha en la que se dará el pistoletazo de salida de la obra. «Se realizará en dos meses desde que se adjudique», puntualizó la consejera del Gobierno vasco sobre la que es una esperada intervención por parte del centro y de la asociación de padres y madres. Los daños que sufre la estructura obligaron al Ayuntamiento a cerrar el año pasado el acceso por esa zona, el más directo al colegio.

Ayer terminó el plazo para que las empresas presenten su oferta y a partir de ahora se seguirán todos los trámites establecidos como para cualquier otro tipo de licitación. De no complicarse, el tajo se podrá realizar sin que afecte al «normal funcionamiento del centro», aseguró la consejera. Se trabajará en altura al encontrarse el muro en un talud por encima de la calle Urbi, se vallará el lugar para evitar que caigan cascotes y se colocará allí el material necesario para acometer la actuación. Uriarte no aclaró por qué se ha alargado el proceso de contratación y construcción sin una aparente justificación.

Licencia caducada

A comienzos de año portavoces del departamento anunciaron que a lo largo de este año se llevaría a cabo. Confirmaron entonces que aunque no era una obra de gran envergadura sí que se tenía que elaborarse un «proyecto de ejecución» y se debía presentarlo al Ayuntamiento de Basauri, trámite que se realizó en «noviembre de 2018». Desde entonces se ha solicitado también la licencia de obra, que ante el retraso ha caducado y se ha tenido que volver a requerir.

Desde el grupo municipal de EH Bildu, su portavoz en el Consistorio, Exabier Arrieta apuntó ayer que «lo que no es de recibo es que a mediados de octubre y no se tenga la consideración mínima necesaria con el alumnado». «Los padres y madres llevan soportando esto desde hace mucho tiempo», añadió. El edil recordó que «por el problema de seguridad hay una entrada lateral cerrada por los desprendimientos, con lo que no se puede usar y además encima ahora el camino trasero se está asfaltando, luego estará cerrada un tiempo con lo que mucha gente tiene que dar una vuelta terrible para llegar a la entrada principal». Arrieta lamentó que el retraso esté teniendo repercusiones directas en el alumnado porque «antes iban al polideportivo de Urbi en gimnasia y ahora ni siquiera pueden».

La intervención tendrá un coste de 58.552 euros y reforzará el muro de contención de hormigón armado de cuarenta centímetros de espesor y 4,50 metros de altura. Tendrá una extensión de 21,75 metros y consolidará varios puntos para contener la zona que tenía fisuras. La obra obligará a eliminar el actual revestimiento de hormigón y a elaborar uno nuevo. Se aprovechará para mejorar el tránsito del agua que se acumula en la zona y se creará un sumidero lineal de aguas pluviales junto al muro reparado.