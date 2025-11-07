«En el nuevo disco se ve mi crecimiento personal, más serio y menos inocente» La cantante local Maialen Ibarra actúa mañana sábado en acústico en la jornada musical de la carpa de Basozelai, enmarcada en el festival MAZ Basauri

Ane Ontoso Basauri Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Unos pocos segundos quizá sea el tiempo que se le puede dedicar al arte. Es la reivindicación que lanza Maialen Ibarra, cantante y compositora del barrio basauritarra de San Miguel, que recupera un poema de la pluma del escritor Kirmen Uribe para la 'intro' de su nuevo álbum '16 segundu', que saldrá el día 21 de este mes.

El autor ya avisó que un visitante no se detiene más que diecisiete segundos a mirar un cuadro, tal como afirmó una guía del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. «Hay una pérdida de atención al arte», observa asimismo la artista vizcaína de veinticuatro años, que mañana sábado actuará en acústico en la jornada musical Txiki MAZ, enmarcada en el festival del municipio. Un concierto gratuito que se podrá ver en la carpa cubierta ubicada en la plaza Zortziko de Basozelai a las 13.30 horas.

Ella lo lleva en la sangre, gracias al legado musical de la familia materna, que cantaban todos siempre que se juntaban. A su aitite, el txistulari Patxi Ibarra–fundador del grupo de txistularis de Basauri fallecido en 2021–, le dedica el tema 'Aititeri', grabado en el Social Antzokia, una tierna canción compuesta con mimo en su honor.

Estilo propio

Un tema cercano y personal, como lo es el universo musical que ha creado a tan temprana edad. Un ejemplo perfecto para ratificarlo es el último single que ha visto la luz en las plataformas digitales antes de la salida del disco. A través de 'Equilibrio perfecto', Maialen explora «emociones complejas a través de historias y atmósferas musicales únicas».

En esta canción se funden « la seguridad de saber lo que quieres con la diversión de sentir que tienes el control» y habla de «fluir con libertad, sin renunciar a la firmeza interna». Destaca también la colaboración del artista navarro Mon Dvy que aporta «una fuerza especial» con su característica trompeta. Una fusión de elementos funk y urbanos con una sensación 'groove' que invita a bailar.

El productor, de hecho, es uno de sus grandes pilares. «Por el camino he encontrado personas que me han ayudado mucho, como Martín (Mon Dvy). Me ha ayudado a buscar un estilo propio y he profesionalizado mi forma de trabajar», agradece. Junto a él y el equipo creativo 'The Blue Estudios' sacó su primer trabajo EP en mayo de 2024 'Nire Egia Zuen Ezpainetan' (en castellano, 'Mi verdad en vuestros labios') .

Premio Rockein

La cantautora observa una gran «evolución» y «un salto de calidad» desde aquella primera canción «en casa sola y que poco a poco, he ido mejorando. Probando y fallando. Hay un crecimiento personal, que antes igual se apreciaba de manera más inocente y ahora más serio». Maialen tampoco quiere etiquetar su música en estilos herméticos y estáticos. En su música suena «pop-rock, sonidos urbanos y referencias al folk», pero no se encasilla en uno concreto. Prefiere mezclar géneros, dentro de su línea, que le vayan «apeteciendo».

«Un gran apoyo» El artista navarro Mon Dvy, que colabora en su disco, ha ayudado a la cantautora a buscar «estilo propio»

La cantante, que compagina la música con su trabajo de enfermera, espera que el público se acerque hoy a su concierto en Basozelai. «Va a ser sólo con la guitarra. Será distinto, pero va a quedar muy guay», avanza, ilusionada. Se ganó el hueco el año pasado cuando ganó el premio a la mejor artista en euskera del festival Rockein, que reconoció su proyecto musical, que revela sin dobleces que éste «nació en euskera, lo veo más natural para mí por el lugar donde vivimos».

Maialen, a la que le encantaría colaborar con la cantante navarra Olaia Inziarte o, a nivel internacional, con Olivia Rodrigo, seguirá trabajando en lo que le apasiona, la música.