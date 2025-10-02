La nueva estación de Bedia abrirá en 2026 con ascensores y un parking disuasorio El Gobierno vasco ha invertido 3,2 millones de euros en un proyecto con el que confían en duplicar el número de usuarios diarios del tren

De izquierda a derecha: Daniel Mulone, director de obra de ETS, Aitor Sorriketa, alcalde de Bedia, Susana García, consejera del departamento de Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, viceconsejero de Infraestructuras, y Rafa Marcano, director de construcción de ETS.

Las obras de renovación de la estación de Euskotren de Bedia afrontan su recta final. Unos trabajos que comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y que desde ETS (Euskal Trenbide Sarea) confían en tener finalizados para el primer trimestre del año próximo. Con una inversión de 3,2 millones de euros, el proyecto reformará por completo el actual apeadero con el objetivo de que los vecinos de la localidad y de otros municipios colindantes utilicen de forma habitual un medio de transporte «cómodo, seguro y puntual».

La estación de Bedia tenía dos problemas principales: se encontraba alejada del casco urbano y no contaba con espacios de aparcamiento. Para solucionarlo, el proyecto contempló la creación de un parking disuasorio para coches y bicicletas, que tendrá una capacidad de 43 plazas, dos de ellas con puntos de recarga para coches eléctricos y otras dos para personas con movilidad reducida. Este se situará a la misma altura de la estación «con el fin de mejorar la accesibilidad».

Entre el resto de actuaciones destaca la creación de un edificio de viajeros de 110 metros cuadrados, compuesto por tres estancias: un vestíbulo principal, al que accederán los pasajeros y donde se ubicarán las máquinas expendedoras y validadoras de los billetes, un cuarto para el jefe de la estación y otro destinado a las instalaciones de la terminal.

Otro de los inconvenientes del apeadero residía en su paso a nivel. Los viajeros debían cruzar las vías para llegar al otro lado del andén, donde circulan los trenes en dirección Donostia. Con la reforma se ha edificado una pasarela peatonal de acero que sobrevuela las vías, garantizando un tránsito seguro. A ella se podrá acceder mediante unas escaleras o utilizando los ascensores que han sido habilitados.

Nueva línea

La consejera del departamento de Movilidad Sostenible, Susana García, junto al viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, el director de construcción de ETS, Rafa Marcano, y el alcalde de Bedia, Aitor Sorriketa, visitaron ayer las obras. La consejera destacó que esta zona de Bizkaia «está viviendo importantes cambios», en referencia a las obras de la línea 5 del metro que ya se están ejecutando. Una vez terminadas la de Bedia será la siguiente estación tras el hospital de Galdakao en ese nuevo recorrido.

El proyecto «marcará un antes y un después en la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía de esta zona», señaló Chueca. El alcalde, por su parte, agradeció el compromiso de las instituciones con Bedia y se mostraba confiado en que la creación del aparcamiento «eliminará barreras» y provocará un aumento del número de usuarios. Actualmente, se calcula que unas 50 personas utilizan diariamente el tren en el municipio, una cifra que se espera al menos duplicar una vez finalicen las obras.

