La negativa del PNV a pactar con el PSE retrasa la constitución del gobierno en Basauri Los concejales de Basauri el día de la constitución de la Corporación. / PANKRA NIETO Los socialistas, que facilitaron la investidura del jeltzale Asier Iragorri, quieren hacer valer el acuerdo de las Ejecutivas de ambos partidos LEIRE PEREZ BASAURI Martes, 2 julio 2019, 22:11

El mes de julio está resultando ajetreado en los ayuntamientos vizcaínos, y los de la comarca de Nervión Ibaizabal no iban a ser la excepción. La mayoría de los municipios ya tienen fijada en el calendario para las próximas semanas la fecha del pleno en el que se repartirán las distintas áreas y se establecerán, entre otras cosas, las retribuciones de los corporativos. Las negociaciones parecen marchar a buen ritmo en los consistorios donde no hay mayorías absolutas, excepto en el de Basauri. En la localidad cabecera de comarca aún no está decidido cuándo se celebrará el pleno con el que echará a andar la nueva Corporación municipal. Y eso que el alcalde, Asier Iragorri, del PNV, tiene como máximo 30 días hábiles de plazo para convocarlo, a contar desde el pasado 15 de junio, cuando tuvo lugar su investidura, y todo apunta a que lo apurará al máximo.

«Todavía no hay decidida una fecha», reconocieron ayer fuentes del Ejecutivo local. Todo porque aún no hay un acuerdo cerrado entre el PNV y el PSE, la fórmula que debería seguirse en el Ayuntamiento basauritarra en base al acuerdo marco alcanzado por las Ejecutivas de los dos partidos a nivel autonómico tras los resultados del 26 de mayo.

Aunque Iragorri ha anunciado su intención de alcanzar «acuerdos» con otras formaciones, ceder parte del poder logrado por los jeltzales en las urnas no figura, al parecer, dentro de sus planes. Hasta el momento, las directivas a nivel local de los dos partidos han celebrado varias reuniones para alcanzar el consenso, pero los máximos responsables del PNV han mostrado su intención de gobernar en solitario, como hasta ahora. Los jeltzales, que no han querido hacer «declaraciones» al respecto, prefieren continuar como en los últimos ocho años, cuando el anterior alcalde, Andoni Busquet, tampoco permitió la entrada de los socialistas en el Ayuntamiento. Una decisión que no le fue del todo mal, porque logró sacar adelante sus proyectos y cuentas sin demasiadas complicaciones, con acercamientos puntuales al PSE y EH Bildu.

Sin embargo, las aspiraciones de Iragorri podrían truncarse porque los socialistas quieren hacer valer su poder. Según ha podido saber EL CORREO, el partido de Isabel Cadaval persigue el cumplimiento del acuerdo autonómico. El PSE favoreció la investidura del alcalde de Basauri y entiende que el PNV debe cumplir ahora su parte del acuerdo, el punto tercero que habla de ofrecerle la entrada en el Gobierno o en su caso un pacto.

Si no se produjera ese acercamiento, el Partido Socalista pasará a la oposición, pero no facilitará a los nacionalistas su labor en el gobierno. «Quieren actuar como si tuviesen mayoría absoluta y no la tienen. Únicamente ostentan 10 concejales de 21 y con esos resultados no pueden hacer lo que quieran», manifiestan desde el PSE.

Mientras, en el resto de la comarca se van perfilando los plenos de constitución de los consistorios. Algunos ya lo han celebrado, como los de Arrigorriaga y Ugao-Miraballes. El de Etxebarri lo hará este miércoles, y el de Galdakao, el jueves 11.