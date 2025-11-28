La Navidad ya ilumina Basauri con un nuevo árbol de 8 metros El Ayuntamiento ha invertido más de 70.000 euros en luces y adornos que este año se extenderán a otras calles de la localidad

Iñigo Agiriano Basauri Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

A El Ayuntamiento de Basauri llevaba semanas instalando de manera progresiva unas luces y adornos navideños que ya iluminan el municipio. Con el objetivo de crear «un ambiente más acogedor», el Consistorio ha decidido este año ampliar la decoración y extenderla a otros barrios, además de hacerla «más atractiva visualmente» con el uso de elementos 3-D de gran tamaño.

Entre ellos sobresale el árbol de 8 metros de altura que se ha instalado en la plaza Arizgoiti y sus dos hermanos menores, con algo más de la mitad del tamaño, que se ubicarán en Sarratu y Mojaparte. Son lugares de Basauri que no eran decorados de esta forma en años anteriores. Las calles Lehendakari Aguirre, Kareaga Goikoa, Nagusia, Gernika o Urbi entre otras, así como el puente de Ariz, las plazas Hernán Cortés y Madrid, el parque Pinceles o los árboles de los Miradores mantendrán sus adornos habituales.

La concejala de Cultura, María Larrinaga, ha explicado que «la mayoría de los equipos son alquilados», salvo unos pocos que son propiedad del Ayuntamiento. «Para estas navidades hemos comprado nueva decoración, de manera que vayamos haciéndonos poco a poco con elementos propios». En concreto, estas nuevas adquisiciones servirán para hacer más atractivos edificios municipales como el propio Consistorio, la Torre de Ariz, la Taberna Mayor o las casas de cultura de Ibaigane y Basozelai.

El Ayuntamiento ha invertido casi 57.000 euros en el alquiler de las luces y 13.700 más en la compra de nuevos elementos, que hasta el próximo 7 de enero darán color a las calles de la cabecera de comarca y que permanecerán encendidos de 18.00 a 24.00 horas.

Actividades variadas

El Ayuntamiento también ha dado a conocer el nutrido programa de actividades que ha preparado para el periodo navideño, dirigido a todos los públicos. Por una parte, se mantienen los eventos tradicionales, como el parque infantil de Navidad, instalado en Solabarria, o el recibimiento del Olentzero y Maridomingi a los más pequeños, que se celebrará el día 24 entre las 10.30 y las 13.30 horas en el Social Antzokia. En cuanto a los Reyes Magos, sus pajes recogerán las cartas el día 3 de enero en Arizgoiti y posteriormente recibirán a los niños el día 5 por la mañana antes de comenzar la Cabalgata, que saldrá del Social a las 18.00 horas.ç

Los basauritarras podrán disfrutar también de campeonatos deportivos de todo tipo, como tenis de mesa, pelota, balonmano o gimnasia rítmica, así como jornadas de puertas abiertas en los polideportivos de Urbi y Artunduaga para practicar escalada, patinaje u otras disciplinas. También habrá actividades específicas para los adolescentes, donde destacan unas jornadas de tecnología y robótica los días 29 y 30, el concurso de danza asiática del sábado 13 o el bingo navideño el viernes 19.