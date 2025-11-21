El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cantautor Iñaki Basabe posa en San Miguel, su barrio. Ane Ontoso

«En la música recibo más de lo que doy»

El cantautor de San Miguel, que cumple medio siglo entre bilbainadas, habaneras y boleros, suma veinte discos y 1.300 canciones

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Se disponía a pasar de puntillas por el aniversario, pero sus amigos tenían otros planes. El cantautor de San Miguel (Basauri) Iñaki Basabe Bolívar cumple medio siglo de una trayectoria musical marcada por bilbainadas, habaneras –fue primer premio en 1992– y boleros, todo ello materializado en una veintena de discos y 1.300 canciones, de las que un centenar están compuestas de su puño y letra. Durante todo este tiempo, Basabe ha compartido escenario con músicos de la talla de Aute, Labordeta, Sabina, Estitxu o Krahe

Por este motivo fue homenajeado recientemente en el Salón El Carmen de Bilbao, al que llegó «engañado» para presentar el reconocimiento a otra persona. Todo tornó en un acto emotivo en el que recibió felicitaciones de numerosas personas, desde Kepa Junkera hasta Julen Guerrero. Allí se repasó su singladura que comenzó en las filas de la Coral de Basauri, con apenas 18 años, en verbenas y en grupos como Atlanta Rock.

Una pasión (junto con el fútbol) que tuvo que compaginar desde muy joven con el trabajo por los embates de la vida, que se llevó a su padres, Ramón y Julia, demasiado pronto. Aquel golpe le obligó a batirse el cobre como ajustador con 15 años en un taller de Bolueta, al tiempo que estudiaba para delineante –aunque más adelante se convertiría en técnico de control de calidad de químicos– y cuidaba de su hermana Conchi, con una discapacidad intelectual y que requería de todo su apoyo. Él sólo tiene elogios para ella. Ensalza su admirable habilidad para «el punto de cruz» y su tesón para luchar por «la inclusión de las personas con discapacidad». No es casual que su primer disco 'Euskadi berdintasuna' ('Euskadi igualdad', en castellano), sólo en euskera, incluyera el tema 'Gu normalak' ('Nosotros los normales').

Visitas a enfermos

Su mujer, Marijo Villanueva, les acompañó en el camino. Se conocieron en la Legión de María, un grupo de la iglesia, con el que visitaban a enfermos para pasar con ellos algo tan valioso como es el tiempo. Un día, tras un concierto de la coral, unieron sus vidas hasta hoy, que rozan también el medio siglo de casados.

Basabe ha compartido tablas con músicos de la talla de Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Estitxu, Javier Krahe, Amaia Uranga o José Antonio Labordeta, entre muchos nombres. Y ha recibido premios como el Don Diego López de Haro, la Sardina de Plata de Santurtzi o el Gigante del año 2022, nombrado por la konpartsa Moskotarrak. También fue nombrado Ilustre Parlamentario de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. «En la música siembre he recibido más de lo que doy», desliza.

Siempre comprometido con las causas sociales, aún recuerda cantar entre tornos cuando el Euskalduna era astillero para apoyar a los trabajadores que se habían encerrado para defender sus derechos. «Son muchos años en la música. Y recibo mucho más de lo que doy. Me siento muy agradecido». Hace tiempo que dejó de ponerse metas. Las cosas me van viniendo».

