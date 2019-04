La música experimental vuelve a Galdakao de la mano del 'Kaiola' Responsables del festival y representantes municipales posan con el cartel del evento. / C. Raposo Cinco grupos procedentes de Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos conforman el cartel CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Viernes, 5 abril 2019, 22:22

La música experimental y los géneros nada convencionales volverán a Torrezabal Kultur Etxea en la cuarta edición del Festival Kaiola. En esta ocasión, Galdakao contará con grupos procedentes de EE UU, Alemania, Francia y Holanda. «Es un punto de encuentro de una oferta musical diferente, llegada desde otros países para ampliar lo que ya conocemos y permitirnos vivir una experiencia que entiendo única en Euskal Herria», señalaba Aritza Landaluze, director del Festival Kaiola junto a la concejala de Cultura, Ainhoa Agirregoikoa, en la presentación que tuvo lugar ayer.

El folk-rock instrumental llegará a este escenario galdakoztarra el próximo 8 de junio de la mano de la cantante estadounidense Heather Leigh que estará acompañada por el saxofonista alemán Peter Brötz-mann. Junto a ellos, otra de las actuaciones que sorprenderá al público será la del francés Ghédalia Tazartès. Y es que se trata de un músico que ha creado su propio estilo empleando un idioma propio y único en sus canciones.

«Una delicatessen»

Desde Francia también llegará Christine Abdelnour junto con el gran batería americano Chris Corsano. 'Enablers' o 'The Ex' serán otras propuestas que estarán presentes en Torrezabal representando la música alternativa. «Kaiola Festibala sigue reinventándose para consolidarse año a año y ofrecer lo que podríamos denominar como una 'delicatesen' de música experimental», subrayaba la concejala delegada del área.

Este año el programa se iniciará el próximo 7 de junio, a partir de las 20:00 horas , con una charla Servando Rocha. El escritor, editor y activista cultural abordará el tema «El caos y los años oscuros». La entrada será gratuita, mientras que acceder a los conciertos tendrá un coste de 15 euros.

Los organizadores no han descuidado un detalle y eso incluye el cartel. Se trata de una litografía, técnica que ha permitido al autor de la ilustración poder ejecutar su dibujo totalmente a mano dándole un toque «ancestral y primitivo», apuntaba Landaluze. «Creo que es la edición en la que más identificado me he sentido con el cartel», destacaba durante la presentación de Kaiola.