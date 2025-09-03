Música, baile, humor y teatro centran la oferta cultural de Galdakao hasta diciembre La actuación de la artista Maika Makovski, la obra de Gaizka Chamizo o un homenaje a Lorca son algunas de las propuestas destacadas de Torrezabal

Tras el habitual parón veraniego, la casa de cultura de Galdakao retoma su actividad con una amplia programación pensada para todas las edades y gustos. Atrás queda un curso que ha sido especial para Torrezabal debido a las celebraciones por su 30 aniversario, en el que 21.840 espectadores han pasado por el cine y el teatro. Para esta nueva temporada se ha elegido el lema 'Sortuz ta sortuz, goaz aurrera' en una referencia al poema de Xabier Lete 'Izarren Hautsa'.

El actor galdakoztarra Gaizka Chamizo, con su obra 'Heroiaren Mina' será uno de los grandes atractivos del mes de septiembre. En octubre destaca la actuación de la compañía de baile Lasala, que en su décimo aniversario hará una recopilación de sus coreografías más notables, y la obra de teatro de Factoría Norte titulada 'Si yo fuera Federico', un homenaje al poeta granadino.

Las Niñas de Cádiz pondrán el humor con su obra 'La Reina Brava' el día 12 de diciembre, mientras que el 26 llega la actuación de la reconocida artista Maika Makovski, que presenta su último disco 'Bunker Rococo'. Los más pequeños también tendrán la oportunidad de disfrutar de Torrezabal, con el espectáculo 'Zimurren artean Kontukantari' o el circo Maluta, que cierra la programación del año el día 30.

La concejala Edurne Espilla ha hecho hincapié en «el poder transformador de la cultura» y «la calidad de las propuestas», mientras que la técnica de Torrezabal Katrin Schlegel ha destacado las mejoras en la accesibilidad realizadas en el teatro así como las posibilidades para las personas con audición o visión reducida. La venta de entradas comienza este fin de semana. Los socios podrán adquirirlas el sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo se abrirá al público general.

