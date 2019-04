Los 10 municipios de Nervión- Ibaizabal se reparten 52 candidaturas Vecinos caminan frente a una sede electoral abierta para los últimos comicios locales. / E. C. El Boletín Oficial de Bizkaia publicó ayer las candidaturas entre las que podrán elegir los más de 100.000 residentes de los diez municipios LEYRE PÉREZ Y ALBA CÁRCAMO BASAURI Miércoles, 24 abril 2019, 23:23

A poco más de un mes para que se celebren las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, y aunque los partidos políticos todavía están sumergidos en la vorágine de la campaña electoral nacional, aquí en casa, las formaciones ponen boca arriba sus cartas y desvelan sus candidaturas locales. Tendrán que convencer a las más de 100.000 personas que residen en esta zona si se quieren hacer con una de las diez alcaldías de la comarca Nervión-Ibaizabal. Y hay de todo.

Basauri

Desencantados de Podemos y la irrupción de VOX

Los basauritarras podrán elegir en esta ocasión entre ocho candidaturas. A día de hoy están representados en el Ayuntamiento PNV, PSE, EH Bildu, Basauri Bai y el PP. De cara a esta cita y a los partidos ya consolidados, se sumará Ahora Basauri Orain, que engloba a desencantados de Podemos en el municipio y que estará liderada por Arkaitz Alonso. El edil Sergio Recio, expulsado de Basauri Bai que ha permanecido los últimos años como concejal no adscrito, concurrirá en el sexto puesto. Se medirá directamente con Elkarrekin Podemos-Basauri Bai, una formación que estará liderada por el concejal, Roberto Galdos. VOX, la formación ultraderechista presentará plancha, la única de la comarca.

En el resto de partidos unos apostarán por la renovación y otros por la continuidad. El PNV militará en la experiencia. El concejal de Política Social, Asier Iragorri, será el candidato a la Alcaldía y estará acompañado actuales concejales. En el otro extremo, el PSE, ofrecerá una lista completamente renovada con la juntera Isabel Cadaval a la cabeza. EH Bildu únicamente mantendrá a Javi Valle en un tercer puesto y la voz cantante la llevará el ex trabajador de Edesa, Exabier Arrieta. En el PP saltará al número uno Eduardo Rodríguez al integrar la lista del Ayuntamiento de Bilbao, el anterior portavoz, Gabriel Rodrigo.

Galdakao

Nueva plataforma vecinal y dos listas 'moradas'

En el caso de Galdakao, uno de los Ayuntamientos más fragmentados –hay siete partidos con representación– serán ocho las opciones de los vecinos. El movimiento afín a Podemos también llegará por partida doble. Los representantes de Galdakao Orain, Luis Ángel Sánchez Lachina y Olga Jiménez, que rompieron relaciones con el círculo local de Podemos, concurrirán en las dos primeras posiciones de una plancha compartida con Ezker Anitza (el edil de esta formación, Luisma Chaves, irá de número 3). La lista oficial del partido de Pablo Iglesias, de la mano con Equo, la timoneará José Luis Bernal. En el número cinco aparece su hijo, Roberto Bernal, y en el dos Azucena Serrano, primeros espadas de la candidatura galdakoztarra de Aralar en 2011.

En estos comicios el número de actores crecerá de los siete de 2015 a ocho. Y lo hará de la mano de otra plataforma ciudadana: Agrupación Electoral Auzoak. Nacido al calor de las protestas por las continuas demoras en la llegada del metro, al frente se sitúa Mari Paz Losada, responsable de la asociación de vecinos de Bengoetxe. Usansolo Herria medirá el pulso del movimiento segregacionista del barrio presentándose por tercera vez. La concejala Miren Itxaso Gutiérrez será el rostro de la formación. No repetirá, después de dos legislaturas, la edil Zuriñe Zugazaga.

Respecto al resto de partidos, sin cambios en PSE (Txema Larrazabal y María Dolores Álvarez van en cabeza) y PP, con Mari Carmen Sánchez como número uno. El PNV mantiene el grueso de su equipo, aunque cambia de aspirante a la Alcaldía, con Fernando Izagirre como sustituto de Ibon Uribe. EH Bildu es el partido que sufre una mayor renovación. Bea Illardia salta a las Juntas Generales –es la candidata a diputada general– y toma su puesto en el municipio Iñigo Hernando. El concejal va acompañado en el número tres por el también edil Ibon García, mientras que deja el Consistorio Bakarne Begoña después de dos legislaturas.

Arrigorriaga

Renovación a medias y dos listas ciudadanas

En Arrigorriaga no repite ninguno de los cabeza de lista de 2015. No significa que no haya cierta continuidad. Sonia Rodríguez, concejala de Euskera y Comunicación, sustituye a Asier Albizua al frente de la candidatura del PNV, y Argoitz Gómez, edil de Juventud y Deporte, lidera el PSE (Maite Barahona, candidata desde 2003, va de número 2). En EH Bildu entrará Maite Ibarra, cara nueva que estará acompañada por los ediles Idoia Molina (segunda en la plancha) y Eñaut Barandiaran (cuarto). Por el PP, sin representación desde los pasados comicios, se presenta Arantza los Arcos. Y la mayor revolución está en las plataformas ciudadanas. La concejala María Jesús Acedo lidera Arrigorriaga Gara (José Luis Méndez, actual portavoz, es tercero), y nace No Adscritos Arrigorriaga (NOA). De número dos va José Ignacio Camacho, edil que abandonó AG. Como candidato se presenta José Ignacio Fernández.

Etxebarri

Los mismos rostros

Etxebarri será el municipio de los cuatro con mayor número de habitantes en el que se presentarán menos candidaturas: cinco en concreto. Y los candidatos son conocidos para los ciudadanos. Repite Loren Oliva por LVP, María Pérez liderá la lista del PNV, mientras que tanto EH Bildu como el PSE volverán a apostar por David Merino e Iñaki Martínez. Por el PP se presentará Francisco Saez.