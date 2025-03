Los municipios de la comarca se preparan para el Euskaraldia

Las once mujeres elegidas como representantes de Galdakao en el Euskaraldia posan en al acto de presentación del ejercicio.

Iñigo Agiriano Basauri Lunes, 24 de marzo 2025, 17:55 Comenta Compartir

La cuarta edición del Euskaraldia se celebrará el próximo mes de mayo bajo el lema 'Elkar Mugituz egingo dugu', concretamente entre los días 15 y 25, pero los diferentes municipios de la comarca de Nervión-Ibaizabal ya han comenzado los preparativos. Basauri, Galdakao y Arrigorriaga han anunciado en las últimas semanas cuál será el once que representará a la localidad en este acto y han abierto las inscripciones para apuntarse.

El Euskaraldia es un ejercicio social masivo que se celebra cada dos años en Euskadi, Navarra y en Iparralde, cuyo objetivo es promover el uso del euskera, especialmente en las conversaciones cotidianas. La propuesta es la siguiente: durante los once días que dura el evento la primera palabra al dirigirnos a alguien deberá ser en euskera, y en caso de que la otra persona me entienda dar así lugar a una conversación completa en este idioma. Para ello se plantea un juego de rol en el que cada participante debe elegir entre dos modalidades: 'ahobizi' o 'belarriprest'. La primera indica que dominas el euskera y lo usarás en tus interacciones, mientras que el segundo muestra que, aunque no tengas fluidez a la hora de hablarlo, entiendes el idioma y estás dispuesto a que las personas te hablen en él. Durante el ejercicio cada persona llevará una chapa identificativa que indicará el rol elegido.

Entre los preparativos, una de las misiones más importantes es elegir el hamaikakoa. «Se trata de escoger a once personas de diferentes edades, que representen distintos ámbitos dentro del pueblo para que durante esos once días ejerzan de embajadores. Se intenta buscar a gente medianamente conocida por su labor y que su visibilidad haga llegar el Euskaraldia al mayor número de personas posibles» explica Ane Aguirre, coordinadora del evento en Arrigorriaga.

En Basauri, los elegidos son representantes de asociaciones como Herriko Taldeak o Mikelats y organizaciones deportivas como el Basconia o el club de Pelota Bidebieta. Durante estas semanas previas al ejercicio, el Ayuntamiento ha organizado numerosas actividades culturales en euskera, tales como obras de teatro o espectáculos de magia. El día 10 de marzo se hará entrega de las chapas identificativas y cinco días después dará comienzo el Euskaraldia. La concejala María Fernández destaca que «en la última edición se notó en Basauri y el resto de localidades un ligero bajón en la participación». Confían, eso sí, en revertirlo este año. «Vamos a trabajar para que se recupere».

En Galdakao, la concejala de cultura Edurne Espilla fue una de las elegidas en el once de la localidad junto a representantes de Erabide, o del grupo feminista Momoak entre otros. Sobre los datos de participación de las ediciones anteriores la edil de euskera Izaskun Barbarias señala que «se mantuvieron estables, aunque los datos totales de Galdakao no se corresponden con la realidad actual ya que todavía incluyen a los vecinos de Usansolo». El Consistorio ha habilitado buzones en diferentes puntos del municipio para la inscripción de los participantes.

Temas

Euskera

Arrigorriaga

Basauri

Galdakao

Euskaraldia