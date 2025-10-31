El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Caballero, Marisol Fernández y sus hijas, Izortze y Alexia. E. C.

«En el mundo del 'scalextric' también importa el honor»

Ignacio Caballero, coleccionista de 3.000 vehículos a escala, es uno de los fundadores del club de 'slot' Imai Sport de Basauri

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Las Navidades de 1975 quedaron grabadas a fuego en la memoria de Ignacio Caballero. Tenía seis años. Aún recuerda con especial nitidez y cariño el 'scalextric' que le regaló su hermano Alberto, más mayor que él, en Reyes. Al abrirlo bajo el árbol, entró en otra dimensión, un mundo entonces nuevo para él que se convirtió en un estilo de vida. Ha pasado medio siglo desde entonces y sigue manteniendo la misma ilusión. Hoy, este basauritarra conserva con ternura una colección de 3.000 vehículos, que hace tiempo dejó de contar. Y a la que sigue sumando piezas de ferias y brocantes.

«Siempre me han gustado los coches –confiesa–. Era el juguete estrella, y caro en aquella época, lo que implicaba un esfuerzo que habían hecho para comprarlo». La triste pérdida repentina de su hermano tiempo después supuso, asimismo, que le cogiera «más cariño», si cabe.

Hasta 1985, sin embargo, no tuvo lugar su primera competición. Se trató del Gran Premio de 'scalextric' que se celebró en el Parque Infantil de San Mamés, cuando la antigua Feria de Muestras de Bilbao se ubicaba junto al viejo estadio. «Fui con mi madre a hacer unas compras y quedé tercero», evoca. Aquel evento le permitió conocer a otras personas del universo 'slot'. Dicho de otra forma, autopistas en miniatura o fórmula de salón que se ha profesionalizado como un deporte competitivo en el que corren los automóviles a escala.

Imai Sport
Fue poco tiempo después cuando conoció a Marisol Fernández, hoy su mujer y madre de sus gemelas, Alexia e Izortze. Con las iniciales de la familia, Ignacio –al que llaman Iñaki– creó su propio club de slot con unos amigos y sus parejas. ImaiSport echó a correr en 2019 en un local de la calle Urbi de Basauri. Una agrupación que siempre está dispuesta a acoger a quien ame los coches. Su filosofía no sólo se centra en la carrera, sino que también valora la «camaradería». Así lo observa también Marisol, que revela que la casa familiar a veces «parece una ferreteria», con focos, tubos de escape, todo en miniatura. «Es curioso», bromea con salero.

Un «juguete»

Ambos cuentan que a menudo viene gente «desde Durango y de varios pueblos de Gipuzkoa» a competir en el local. Tras la carrera, hay un 'hamaiketako' obligado. Además de Imai Sport, Ignacio, que corre en competiciones nacionales, también pertenece al club Bilboko Slot Zirkuitua del barrio bilbaíno de Altamira.

«Es más profesional, hay más nivel. De hecho, en este tipo de clubes no utilizan el término 'scalextric', lo consideran un juguete –explica–. En el nuestro tenemos otras normas propias». Una muy curiosa es que cuentan con un programa en el que «tienes que repostar» o «parar en un semáforo sin salir antes de tiempo», bajo penalización.

Iñaki Caballero y Marisol Fernández. Ane Ontoso
Una frase que pronunció su hermano Alberto cuando le regaló el primer 'scalextrix' fue: «Con esto puede ir a correr hasta el extranjero». Este año, precisamente, de camino a las 24 horas de Le Mans (Francia), el vaticinio se ha cumplido cuando Ignacio recaló en una carrera en Burdeos y donde sucedió algo curioso. «Había 62 pilotos y quedé el noveno. Y, sin embargo en la clasificación general el número 31».

Allí el espíritu es otro. «Aquí vamos más a la décima», observa. Recuerda que allí había ingleses, americanos, italianos, la mayoría octogenarios y algunos incluso disfrazados de época y compitiendo con réplicas exactas muy antiguas. ¿El premio? «El honor». Una recompensa incalculable.

