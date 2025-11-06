Mujeres con problemas de movilidad de Basauri piden ampliar el horario de la piscina más accesible Un centenar de usuarias del polideportivo de Basaur han unido fuerzas y recogido firmas para atajar esta «limitación»

Un centenar de usuarias del polideportivo de Artunduaga, en Basauri, se han unido para entregar 109 firmas al Ayuntamiento con afán de lograr atajar una «limitación» que sufren desque la pandemia por el Covid-19 dinamitara el acceso a instalaciones deportivas en interior y que se ha convertido en una «queja recurrente» sin éxito.

Buscan recuperar los horarios de la piscina número dos, ubicada en la parte de abajo del polideportivo, que se vieron afectados y en la actualidad sólo está disponible de 7.30 a 11 de la mañana y de 19 a 21 h. de la noche (de 17 a 19 hay cursos infantiles). Los fines de semana, asimismo, permanece cerrada. Una circunstancia que, según su relato, «satura» la instalación, así como los cursos de 'Aquagym' y 'Aquabike', para los que también solicitan más opciones. «Hay un franja de 11 a 17, además del fin de semana, que podría aprovecharse», observan las usuarias, la mayoría mujeres con algún tipo de problema de movilidad o mayores de 65 años.

Revelan que «nos da más seguridad esta piscina que la principal, porque se hace pie y por el tipo de acceso. Es verdad que para personas con una invalidez total tienen dos sillas adaptadas, pero hay otras personas mayores, o con lesiones menores o en rehabilitación que no llegan a necesitarlas, pero requieren más seguridad en la entrada al agua». A su juicio, «somos socias y tenemos los mismos derechos. Lo que pasa, creemos, es que haría falta un socorrista».

«Previsión de uso»

El Consistorio ha cotejado tanto los datos de uso de la piscina como la oferta y la demanda de los cursos de 'aquagym' y 'aquabike', con el fin de dar respuesta a las peticiones recibidas. En cuanto a la ampliación de los cursos, afirman que «no se considera viable, ya que la demanda actual no justifica la creación de más grupos». Afirman que son once las personas que no han podido ser atendidas y aún queda alguna plaza libre. «La única posibilidad sería ofrecer nuevos cursos en franjas con muy poca demanda, lo que -a su juicio- resultaría de escasa utilidad».

A la luz de los datos de uso de la piscina 2, en horario de mañana, explican que «si bien sería técnicamente posible ampliar el horario, la previsión de uso es muy baja por los datos de ocupación que tenemos actualmente en la piscina». Han recordado también que la piscina principal «está abierta de lunes a viernes de 7 a 22 horas, seguramente el horario más amplio de Bizkaia». Las firmantes la ven, sin embargo, para un uso «más profesional, con otros ritmos, o para personas sin lesiones».