5,1 millones de euros por limpiar los edificios públicos de Basauri Un operario de limpieza municipal en plena tarea. / M. A. El Ayuntamiento ha licitado el servicio por primera vez en dos lotes, lo que ha provocado la crítica de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos LEIRE PÉREZ BASAURI. Martes, 17 septiembre 2019, 23:48

El Ayuntamiento de Basauri destinará durante los dos próximos años 5.166.209 euros a la limpieza de los edificios municipales. Más de 10 millones de euros si se tiene en cuenta las dos prórrogas planteadas. Para cumplir con los nuevos criterios que marca la ley de contratación se han realizado dos lotes diferentes, aunque los licitadores podrán presentarse a uno o a los dos contratos. El primero será el referente al adecentamiento de las dependencias dependientes del Instituto Municipal del Deporte y el segundo higienizará el resto de edificios municipales.

Según explicó el alcalde, Asier Iragorri, la ley obliga a dividir los lotes excepto que esté justificado por el «riesgo de restringir la competencia o no vaya a funcionar correctamente el servicio». Condiciones que en este caso los técnicos municipales entienden que «no se dan», aseguró el mandatario. El responsable municipal también alertó que en caso de sacarse la contratación por la totalidad de la cuantía «podría darse un perjuicio para el Ayuntamiento por posibles impugnaciones de empresa contra la forma de contratar». «Se garantiza las condiciones laborales de los trabajadores», añadió.

Cláusulas sociales

Aún así sus explicaciones no convencieron a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que consideran que el servicio se verá «afectado». Los morados quisieron hacer hincapié en la necesidad de que «no se vean perjudicados los trabajadores». «Se incluye el convenio, pero no el pacto de noviembre de 2018 entre empleados y empresa en el que se acordó que se tuviera la antigüedad del personal. Sería conveniente que se recoja», solicitó Boby Galdos. El edil también criticó que en los pliegos no se hayan incluido «cláusulas sociales para facilitar el acceso al trabajo de personas con discapacidad y la igualdad entre hombres y mujeres».

Por la coalición de izquierdas, Exabier Arrieta, recordó que «es importante cumplir la legalidad, porque aunque sea un servicio subcontratado el Ayuntamiento tiene responsabilidad sobre estos trabajadores». «Los trabajadores consideran que puede haber problemas de flexibilidad y de establecer tareas al dividirse el contrato en dos, en su día a día», advirtió al tiempo que lamentó la «falta de tiempo que la oposición ha tenido para analizar la propuesta y profundizar en otras alternativas». Arrieta también incidió en la necesidad de incorporar cláusulas sociales y criticó que se «subcontraten los servicios municipales».