El mercadillo de Basauri abre con solo dos puestos y sin aglomeraciones

Miércoles, 13 de mayo 2020

Estaba previsto que fueran tres los comerciantes que esta mañana ofrecieran sus productos en la calle Uribarri de Basauri, emplazamiento donde miércoles y viernes de una semana normal, previa a la crisis del coronavirus, se celebra el mercadillo de la localidad. Pero finalmente, han sido únicamente dos los puestos que se han concentrado en las inmediaciones de la comisaría de la Ertzaintza. Uno de frutas y verduras y otro de dulces.

La afluencia de clientes ha sido poco significativa. Nada que ver con un día habitual. De hecho, la Policía Local ha vigilado la zona desde el vehículo comprobando que se respetaban las normas, pero ni siquiera ha hecho falta que transitaran a pie. Un día normal, rozando las agujas del reloj las doce del mediodía, la acera estaría a rebosar. «Parece que hay gente que no se ha enterado de que estamos», lamentan, aunque entienden que es cuestión de tiempo. «Hay que empezar», defienden.

«La mañana está siendo floja, no vamos a recuperar los dos meses perdidos, pero en casa no nos dan nada, me han pasado el recibo de autónomos y tengo que pagar alquileres», recuerdan desde el puesto de Ajos y cebollas Txorierri. A más de los dos metros de distancia que marca la normativa, se encuentra el segundo vendedor, de dulces. «Aquí mientras la gente cumpla las distancias, no hay problema», asegura Serafín Izquierdo, el segundo de los vendedores.

Lo cierto es que el mensaje tiene que calar. «La recaudación está siendo muy mala, en otros sitios tampoco ha sido mucho mejor. El lunes estuve en Gernika e incluso peor que aquí», apunta.

Los clientes también son conscientes de las facilidades que da estar al aire libre. «Aquí es mejor que en la tienda, estoy más segura que metida en un local. Además, tienen buen género», dice Isabel Calvo, una de las cinco personas que guardaban respetuosamente el turno poco antes de las doce del mediodía.

25% de puestos

Hasta nueva orden, el Ayuntamiento ha decidido que solo podrá venderse comida. El aforo que se ha establecido en la orden del Ministerio de Sanidad permite a los ayuntamientos dar vía libre a estas concentraciones con el 25% de los vendedores. Y, precisamente para evitar grandes afluencias y que no se toque la mercancía por parte de los asistentes, se ha optado por que sean los comerciantes de productos de primera necesidad, los primeros en formar parte de los mercados itinerantes que nos deja la 'nueva normalidad'.

Los responsables municipales en un municipio a punto de rozar la barrera psicológica del medio millar de infectados prefieren que reine la cautela. «Que el mercadillo se empiece celebrando un solo día es una medida que persigue la vuelta a la normalidad de forma progresiva, para que todos nos adaptemos a la nueva situación poco a poco y así se garantice la seguridad de vendedores y clientes», señala Idoia Otego, concejala de Salud del Ayuntamiento de Basauri.