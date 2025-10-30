El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
La Mancomunidad quiere «acercar a la ciudadanía herramientas que permitan avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible, basado en la reducción, la reutilización y la reparación». E. C.

La Mancomunidad lanza una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano

Busca fomentar el «consumo responsable» en los municipios de Nerbioi-Ibaizabal

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Con el objetivo de prevenir la generación de residuos y promover el comercio de cercanía, la Mancomunidad de Servicios Nerbioi-Ibaizabal ha editado una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano en la comarca. Esta publicación pretende «facilitar a la ciudadanía información práctica sobre los comercios y servicios locales que permiten alargar la vida útil de los productos, reducir el despilfarro de recursos y apoyar la economía circular».

La guía, incluye consejos para «consumir de forma responsable», así como un mapa interactivo con los establecimientos de la comarca que ofrecen servicios de reparación, alquiler o venta de segunda mano en sectores tan diversos como muebles, ropa y complementos, electrodomésticos, vehículos, herramientas o material informático.

La guía puede consultarse en formato digital a través del siguiente enlace: http://www.nerbioi-ibaizabal.eus/es-ES/sostenibilidad/residuos/Documents/guiareparacion.pdf​

Con esta iniciativa, la Mancomunidad quiere «acercar a la ciudadanía herramientas que permitan avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible, basado en la reducción, la reutilización y la reparación». Las personas interesadas en incorporar nuevos establecimientos a la guía pueden hacerlo enviando un correo con la información a: info@nerbioi-ibaizabal.eus

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Mancomunidad lanza una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano

La Mancomunidad lanza una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano