La Mancomunidad lanza una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano Busca fomentar el «consumo responsable» en los municipios de Nerbioi-Ibaizabal

La Mancomunidad quiere «acercar a la ciudadanía herramientas que permitan avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible, basado en la reducción, la reutilización y la reparación».

Ane Ontoso Basauri Jueves, 30 de octubre 2025, 19:17

Con el objetivo de prevenir la generación de residuos y promover el comercio de cercanía, la Mancomunidad de Servicios Nerbioi-Ibaizabal ha editado una guía de establecimientos de reparación, alquiler y venta de segunda mano en la comarca. Esta publicación pretende «facilitar a la ciudadanía información práctica sobre los comercios y servicios locales que permiten alargar la vida útil de los productos, reducir el despilfarro de recursos y apoyar la economía circular».

La guía, incluye consejos para «consumir de forma responsable», así como un mapa interactivo con los establecimientos de la comarca que ofrecen servicios de reparación, alquiler o venta de segunda mano en sectores tan diversos como muebles, ropa y complementos, electrodomésticos, vehículos, herramientas o material informático.

La guía puede consultarse en formato digital a través del siguiente enlace: http://www.nerbioi-ibaizabal.eus/es-ES/sostenibilidad/residuos/Documents/guiareparacion.pdf​

Con esta iniciativa, la Mancomunidad quiere «acercar a la ciudadanía herramientas que permitan avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible, basado en la reducción, la reutilización y la reparación». Las personas interesadas en incorporar nuevos establecimientos a la guía pueden hacerlo enviando un correo con la información a: info@nerbioi-ibaizabal.eus