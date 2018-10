La lonja de Basauri denunciada «no da problemas», según la dueña Niega haber recibido «ninguna queja» por parte de la institución local L. PÉREZ Miércoles, 10 octubre 2018, 23:52

La propietaria de la lonja que se ubica en un bajo de la plaza Pedro López Cortazar y que ha recibido críticas de los vecinos por «ruido», ha explicado que «el contrato de arrendamiento está registrado en el «área de Juventud del Ayuntamiento» y niega haber recibido «ninguna queja» por parte de la institución local. «Para otras cosas me han llamado y sobre esto nunca me han dicho nada», comenta.

La mujer apuntó que está en «venta» y que para costear el crédito está arrendada a «300 euros». «Por dinero no se hace, pero la comunidad no me puede decir que hago con mi local», aseguró. Niega rotundamente que haya «ruidos» y defiende que «la Policía Local ha ido hasta en tres ocasiones y no ha levantado atestado». «Si no levantan acta, no hay nada. Los inquilinos son menores y tienen un horario para llegar a casa. Hasta las diez sí que pueden hacer ruido», defendió. En esta línea, reconoció que las quejas vecinales han provocado una «mediación» municipal. «Me han hecho la vida imposible desde 1995, es un tema personal. Hay otros sitios con más ruido y conviven con ellos», aseguró.