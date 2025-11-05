El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los bomberos aún apagaban ciertos rescoldos esta mañana. Bomberos Bizkaia

Las llamas devoran un caserío en Zeberio

El incendio ocurrió de madrugada y el único residente del inmueble logró escapar por sus propios medios

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Zeberio

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:47

Un incendio ha calcinado esta madrugada un caserío en la localidad de Zeberio. El único residente de la vivienda logró salir por su propio pie ... antes de que el fuego se expandiera por todo el inmueble, por lo que sólo ha habido que lamentar daños materiales, aunque estos han sido cuantiosos.

