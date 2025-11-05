Las llamas devoran un caserío en Zeberio

Un incendio ha calcinado esta madrugada un caserío en la localidad de Zeberio. El único residente de la vivienda logró salir por su propio pie ... antes de que el fuego se expandiera por todo el inmueble, por lo que sólo ha habido que lamentar daños materiales, aunque estos han sido cuantiosos.

Fuentes del Bomberos Bizkaia confirman que pasadas las 1.46 horas de la madrugada recibieron un aviso por un incendio en Zeberio, concretamente en un caserío del barrio de Etxebarri. Hasta allí se desplazaron efectivos de Iurreta, Basauri, y mandos de Urioste, que han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción. «Por la mañana aún quedaba algún retén controlando las reigniciones», explican.

La persona que residía en el caserío fue atendida por los sanitarios desplazados hasta el lugar de los hechos y trasladada al Hospital de Galdakao por inhalación de humo, aunque no sufría quemaduras. Las causas del incendio aún se desconocen. Los servicios de emergencia trabajan ahora para investigar el origen del fuego.

El alcalde de Zeberio, Ekain Goti, confirma que «no se han podido identificar las causas» y destaca la gravedad del incendio, «se ha quemado todo por dentro, sólo han quedado las paredes». En las inmediaciones del caserío se encuentra únicamente otra vivienda, pero el primer edil señala «que no se ha visto afectada».