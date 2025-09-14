El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes. E. C.

Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso

La concejala ha sufrido el impacto de objetos contra su vivienda en, al menos, cuatro ocasiones desde 2022

Josu García

Josu García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:13

La Ertzaintza investiga los daños sufridos esta pasada madrugada en la vivienda de una concejala de Ugao-Miraballes, después de que alguien lanzara un pivote ... de tráfico contra su vivienda. Afortunadamente, la persiana del balcón estaba echada y el bolardo no rompió los cristales. La mujer ha denunciado varios episodios graves en los últimos años al haber sido víctima de amenazas, insultos y otros actos de acoso. Todo ello, posiblemente, por su participación en la política municipal.

