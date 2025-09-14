Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso

La Ertzaintza investiga los daños sufridos esta pasada madrugada en la vivienda de una concejala de Ugao-Miraballes, después de que alguien lanzara un pivote ... de tráfico contra su vivienda. Afortunadamente, la persiana del balcón estaba echada y el bolardo no rompió los cristales. La mujer ha denunciado varios episodios graves en los últimos años al haber sido víctima de amenazas, insultos y otros actos de acoso. Todo ello, posiblemente, por su participación en la política municipal.

La concejala dio aviso a las fuerzas de seguridad a la una de la madrugada, al escuchar el impacto de un objeto contundente. Una patrulla de la Policía autonómica se personó en el lugar y realizó la pertinente inspección, con el fin de esclarecer los hechos.

Condena del Ayuntamiento

El alcalde de la localidad, Ekaitz Mentxaka (PNV), ha condenado en la mañana de este domingo los hechos. «Mostramos nuestra solidaridad con la edil atacada, con la que he hablado para tratar de darle ánimos. Este tipo de actos no tienen cabida en Ugao. Es una barbaridad», ha dicho en declaraciones a este diario.

No es la primera vez esta representante jeltzale es víctima de este tipo de hechos. El año pasado, el PNV alertó de la «persecución personal» que sufre desde 2022. Con la de esta madrugada ya sería la cuarta vez que su vivienda ha sido atacada con el lanzamiento de objetos contra la fachada. Una de las veces se tiraron huevos. «Rechazamos tajantemente cualquier forma de violencia o amenaza contra aquellas personas que han sido elegidas democráticamente para representar a la ciudadanía; es triste y reprochable que, en los tiempos que corren, este tipo de prácticas intimidatorias sigan existiendo», censuró entonces el Bizkai Buru Batzar (BBB) y el PNV de la localidad.

El último incidente conocido sucedió en agosto de 2024, cuando la concejala fue abordada por la calle y sufrió amenazas e insultos por parte de otra mujer. Esta persona siguió increpándola y acabó lanzando objetos contra su casa, aunque sin causar daños. Al día siguiente, el BBB destacó que este tipo de hechos no solo atentan de manera reprobable contra «la «integridad» y la «propiedad» de la edil, sino que arremeten también «contra la paz social y el respeto mutuo» y erosionan «la confianza y el respeto, que son pilares esenciales de nuestra sociedad». «Sólo a través del respeto mutuo y la convivencia pacífica podremos construir una sociedad más justa», remachó el PNV.