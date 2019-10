Los ladrones se ceban con los vecinos del barrio de Lezama Leguizamón en Etxebarri El ascensor que da acceso al barrio, conocido por su casas bajas, ha sufrido varios actos vandálicos. / E. C. En su última incursión, los cacos accedieron a una docena de vehículos y robaron los mandos del aparcamiento privado para volver a entrar LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Martes, 8 octubre 2019, 22:10

«Estamos hartos de que cada dos por tres nos roben. Esta última vez han roto las ventanas de una docena de coches que estaban aparcados en el garaje comunitario y han cogido lo que había en su interior», relata vecina de un grupo de casas del barrio etxebarritarra de Lezama Leguizamón. Prefiere no dar su nombre. «Estoy acojonada», admite sin reparo. «Antes era maravilloso vivir aquí, en estas casas. Son bonitas, todo el mundo las mira, pero ahora se ha vuelto un horror. Estamos vigilados por los ladrones», asegura con pesar.

Algunos residentes han sufrido ya varias sustracciones. «Han entrado dos veces en mi coche en menos de seis meses y eso significa que el seguro no me va a cubrir los daños, ni los desperfectos que me han hecho como la rotura de cristales ni en los asientos», lamenta. Su novio ha tenido mejor suerte. La Ertzaintza ha detenido a uno de los asaltantes. «Como se llevaron tarjetas de crédito del coche y las han usado, les han podido arrestar y nos han dicho que está en un centro de menores», comenta resignada.

Este último asalto se desarrolló aprovechando la tenue luz de la luna. Se llevaron los mandos del parking al aire libre que se encuentra en la trasera de la hilera de adosados. Así que los residentes temen que vuelvan a actuar. Lo cierto es que poco o nada les importa la hora. «En casa de mi madre han entrado a las doce del mediodía, imagínate la sensación que te queda de inseguridad». En otro de los chalés accedieron con los rayos del sol apretando y por las «ventanas de la parte de atrás». «Estuvieron vigilando y se percataron de que la señora que vivía ya no estaba porque había sido trasladada a una residencia», comenta otro residente. «Teníamos una escalera comunitaria y la hemos tenido que atar porque una vez por la noche treparon por los tejados», apuntan. Los propietarios de la casa unifamiliar que está pegada a esta urbanización incluso se ha visto obligados a cerrar el perímetro de la casa con una valla para estar «más seguro». «A mí madre le pegaron un tirón y terminó en el suelo hace dos años cuando salía del ascensor» que comunica con un paseo de ribera.

Más vigilancia

Por todo ello solicitan cámaras de seguridad. «Aquí llegan desde la zona de Bolueta. Si se grabase la carretera, sería una forma de disuadirles», apuntan. También para el resto del entorno. «La gente no quiere ni usar el ascensor por miedo a que le roben», añaden.

Portavoces del Ayuntamiento aseguran que se han celebrado «reuniones» con los residentes. «Estamos estudiando sus peticiones». «En coordinación con la Ertzainetxea de Basauri se han incrementado las patrullas que circulan y vigilan la zona después del aumento de hechos que tuvieron lugar el año pasado», dicen. Y apuntan que «la conflictividad este año ha bajado, aunque pueden ocurrir este tipo de hechos». Recuerdan que la Policía Local identificó a tres individuos «antes» de que ocurrieran las sustracciones en los vehículos, pero «de momento no se ha logrado demostrar que fueran los que cometieron los robos» en los vehículos.