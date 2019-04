A pesar del mal tiempo, los basauritarras han esperado impacientemente la llegada de la Korrika, que ha llegado a las 11.00 a la zona del Ayuntamiento, donde ha recogido el testigo el alcalde, Andoni Busquet. La Corporación ha estado acompañada de los alumnos y profesores del Colegio Gaztelu de Basozelai, que este año han decidido impulsar el euskera bajando a la calle y participando activamente en este evento que, año tras año, reúne cientos de personas. No han sido los únicos. También se han acercado a la calle Kareaga Goikoa padres y madres acompañando a sus hijos para luchar conjuntamente por «nuestro idioma». «Hoy hemos decidido venir a la Korrika porque tenemos que hacer un esfuerzo por defender algo tan importante como es el euskera. Venimos todos los años y este año no podría ser de otro modo«, apuntaba Ana Hernández, vecina del municipio.

Además de los pequeños, muchos basauritarras se han acercado al evento. Sergio Gamarra, natural de esta localidad vizcaína, ha decidido unirse al acto como «animador». Y es que aunque no desde siempre haya sabido hablar euskera aprenderlo ha sido uno de sus objetivos. «He estado estudiando euskera en el euskaltegi porque me parece que no deberíamos dejar perder algo que claramente es símbolo de nuestra cultura«, señalaba.