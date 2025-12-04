La Junta de Personal denuncia que hay 60 plazas sin cubrir en el Ayuntamiento de Basauri Los sindicatos califican la situación de la plantilla como «la más crítica de su historia» debido a un nivel de desocupación «escandaloso»

Iñigo Agiriano Basauri Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:55 Comenta Compartir

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Basauri, compuesta por los sindicatos CCOO, ELA, LAB y ERNE, ha reiterado sus protestas contra la situación de la plantilla municipal mediante un comunicado, en el que alertan de «el momento crítico» que viven debido a «la falta de iniciativa del alcalde, Asier Iragorri».

De los 220 empleados que componen la plantilla, «60 plazas están sin cubrir en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)». Una carencia que provoca «altas cargas de trabajo» y que «deteriora las áreas» y en consecuencia «el servicio dado a la ciudadanía». En la nota apuntan a la encuesta de prevención de riesgos psicosociales que se realizó en 2022, y que señalaba que «un 77% de la plantilla está expuesta a un riesgo elevado». La situación, sostienen, «se ha agravado en estos tres años, volviéndose insostenible».

Diez meses atrás, los trabajadores comenzaron una serie de movilizaciones, donde hacían hincapié en las consecuencias que las plazas vacantes tenían en ciertas áreas. Es el caso de la figura del vigilante de servicios, encargada de velar por el cumplimiento de los contratos públicos por parte de las empresas adjudicatarias. «Las compañías están gestionando el dinero de los basauritarras a sus anchas y sin ningún control», señala un miembro de la junta. «Durante siete meses la jefa de personal estuvo de baja y no se la sustituyó».

También destacan la falta de «técnicos aparejadores, personal de Acción Social, capataces de la brigada de obras o chóferes». A su juicio, esta problemática se podría solucionar, por ejemplo, «recurriendo a Lanbide para la cobertura de vacantes», pero esa posibilidad «ha sido descartada» por el Consistorio. «Cuando preguntamos nos dicen que se está gestionando, pero llevamos ya mucho tiempo así», lamentan.

El Ayuntamiento de Basauri ha preferido no realizar ninguna declaración a este respecto.

Temas

Basauri

Trabajo