Juegos sin edad en los 'Santacruces' Las chicas de O'nenak se llevaron la vidtoria. / C. RAPOSO Una veintena de niños galdakaotarras participan en el campeonato de petanca infantil de las fiestas patronales CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Martes, 17 septiembre 2019, 00:55

Para muchos la petanca es un juego de mayores. Es uno de esos tópicos que dejan de lado que jugar, a lo que sea, no tiene edad. Así lo demostraron ayer la veintena de niños que participaron en el campeonato infantil de este deporte que se celebró junto al skatepark de Galdakao. «Ya hemos participado en otras ediciones y hemos decidido volver porque nos gusta mucho», confesaba Maialen, una de las integrantes de la cuadrilla 'We can dugu'. Sus oponentes, miembros de 'O'nenak', también repetían experiencia. «Solemos jugar de vez en cuando, es un deporte que nos gusta. Además, así nos lo pasamos bien en fiestas», contaba Maite. Iker, de tan solo ocho años, también se acercó al encuentro con su aita y su aitite. «Suelo jugar en verano a la petanca con mi amama en la playa. Me lo paso muy bien», aseguraba el pequeño.

Los críos se agruparon con sus compañeros para arrancar con la amistosa competición, aunque hubo para quien significó mucho más. El certamen puntuaba en el concurso de cuadrillas de los 'Santacruces', así que en realidad, el resultado, sí que importaba. «¡A ver si este año ganamos!», gritaban las componentes de 'O'nenak'. Bajo un sol abrasador, se jugaron tres rondas de 45 minutos cada una, con una breve parada para tomar un tentempié. Tras haber repuesto fuerzas, los pequeños se ubicaron cada uno en su campo para comenzar con la última partida.

La competición fue reñida y calló del lado de Uxue, Maite y Lucía, de 'O'nenak', que soltaron un sonoro y expresivo «¡Toma!» para celebrar su victoria. No fueron las únicas. Nerea, Ane y Nahia, también de la misma cuadrilla, quedaron en segundo lugar. El tercer puesto fue para Maialen e Izaro de 'We can dugu'. «Lo que hace jugar en el camping», comentaban entre ellas.

Esta nueva edición del campeonato de petanca estuvo organizada por el recién estrenado Mozoilo Petanca Cluba. La agrupación nació hace poco más de un año y desde entonces no ha dejado de trabajar. «Es interesante que los niños lo quieran conocer y jugar. Nosotros queremos formar un equipo juvenil pero estamos a falta de chavales. Esperamos que con la actividad se animen», confiaba Begoña Maeso, presidenta.