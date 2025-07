Los jóvenes de Galdakao podrán solicitar ayudas para el pago del alquiler a partir de octubre

Iñigo Agiriano Galdakao Miércoles, 30 de julio 2025, 15:01 Comenta Compartir

Consciente de las dificultades de los jóvenes para afrontar el pago del alquiler el Ayuntamiento de Galdakao ha puesto en marcha una línea de ayudas destinada a este fin. Estas se podrán solicitar desde el mes de octubre, aunque servirán para cubrir los pagos de todo el 2025, por lo que se recomienda conservar los justificantes.

Se contemplan tres tipos de beneficiarios: personas físicas individuales, personas cotitulares del alquiler (aquellas que compartan piso sin formar una unidad convivencial) y parejas que estén casadas o en una reación similar. Para la concesión se tendrán en cuenta criterios como haber sido víctima de violencia de género, ser familia numerosa o monoparental y también la antigüedad en el registro de solicitantes de vivienda.

Las subvenciones irán desde los 160 y los 400 euros en función de las condiciones sociales y económicas de cada solicitante. Los requisitos básicos son tener entre 18 y 35 años y estar empadronado en Galdakao, aunque existen otros, como no tener ninguna vivienda en propiedad, no tener relación familiar con la persona arrendadora, acreditar los pagos mediante un documento bancario y no superar los 30.000 euros de ingresos brutos anuales.

Temas

Galdakao

Vivienda