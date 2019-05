Jóvenes de Galdakao 'okupan' como gaztetxe el antiguo hogar del jubilado Miembros de la gazte asanblada de Galdakao dieron ayer una rueda de prensa. / CRISTINA RAPOSO La Ertzaintza ha acudido cuatro veces al lugar con intención de «desalojar e identificar a lo jóvenes» CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Lunes, 6 mayo 2019, 21:58

La casona de Nafarroa, situada entre las calles Juan Bautista Uriarte y el Parking de rotación de Lapurdi, fue la última infraestructura que albergó el gaztetxe Ortuondo de Galdakao. Aunque han pasado dos años desde que los jóvenes tuvieron que abandonar dicho espacio por su derribo y posterior construcción de 56 viviendas, durante este tiempo han seguido buscando una nueva zona en la que poder establecer de nuevo el gaztetxe, y finalmente lo han conseguido. Así, este nuevo punto de encuentro está ubicado en el antiguo centro de personas mayores de Bizkai Kalea.

El emplazamiento no está libre conflictos. En la tarde de ayer, la gazte asanblada de Galdakao celebró una rueda de prensa para denunciar que tras hacer pública la 'okupación' del nuevo espacio el pasado sábado, «no han hecho más que recibir amenazas por la parte de la Ertzaintza». De hecho, según informaron, aquella misma noche «el propietario del local se presentó acompañado por los agentes, y al ver que había gente dentro se marcharon». El departamento de Seguridad el Gobierno vasco confirmó ayer que el sábado a la mañana se interpuso una denuncia por la intrusión en el espacio. No obstante no facilitaron más datos al tratarse de un particular.

Durante la jornada del domingo, la Policía autónoma volvió otras tres veces más dando aviso de que la denuncia ya se había interpuesto e «intentaron forzar la puerta con el objetivo de desalojarlo e identificar así a todas las personas que se encontraban en el interior», apuntaron los portavoces del grupo. «Queremos dejar claro que vamos a trabajar para devolverle al pueblo este espacio que ha estado vacío durante años. Además, también será un lugar en el que llevaremos a cabo nuestros proyectos basados en la solidaridad, creando así un punto de encuentro de la clase trabajadora», proclamaron.

Concentraciones diarias

En gazte asanblada se mantuvieron firmes asegurando que seguirán acudiendo al gaztetxe e hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía para que «participe y muestre su solidaridad con el proyecto». Por ello, anunciaron que todos los días, a partir de las 20:00 horas, seguirán concentrándose en el parque Muguru, anexo al local.

Aunque dichas dependencias estuvieron alquiladas por el Ayuntamiento como centro para personas mayores, se trata de un edificio «privado». Por ello, desde la institución local no han querido hacer ningún comentario al respecto ya que «la 'okupación' de esta propiedad privada tendrá que solventarse entre el propietario y la autoridad competente», zanjó un portavoz del Consistorio.