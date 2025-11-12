Las jornadas para la Igualdad de Galdakao pondrán el foco en la salud mental La vigésima edición se celebrará en la casa de cultura Torrezabal los días 26 y 27 de este mes con charlas, mesas de debate y documentales

Iñigo Agiriano Galdakao Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:51

Las jornadas para la Igualdad de Galdakao, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, se consolidan como un evento de referencia alcanzando este 2025 su vigésima edición. Bajo el lema '¿La salud tiene género?', el encuentro reflexionará sobre las «desigualdades sociales» y como estas afectan a la disparidad en el bienestar de hombres y mujeres. En concreto, se pondrá el foco en la investigación sobre salud mental.

Las actividades se desarrollarán en la casa de cultura Torrezabal los días 26 y 27 de noviembre. El miércoles se abrirán las jornadas a las 10.00 horas con la charla de Lucía Gallego, doctora en Medicina por la UPV, que versará sobre los sesgos en la investigación médica y sus efectos en la salud de las mujeres. Posteriormente, a las 11.15 horas, los grupos Farmamundi Euskadi y Erabide presentarán su proyecto titulado 'Rutas de vida, salud y memoria de las mujeres'. También habrá mesas de debate y se proyectará el documental 'Heridas' a las 18.30 horas.

El jueves comenzará con otra charla, esta vez de la doctora Andrea Cabezas, que reflexionará sobre la importancia del género en el ámbito de la salud mental. Las dos ponencias posteriores, a cargo de Ianire Estébanez y de Itziar Aldekoa, se centrarán en el mismo tema, enfocándolo desde otras perspectivas.

La asistencia es gratuita pero requiere de inscripción previa, que deberá hacerse antes del día 25 en la web del Ayuntamiento, en el teléfono 944 010 528 o en la propia casa de cultura.