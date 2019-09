Izarra se toma la revancha en Galdakao Algo más de medio centenar de personas participaron en las olimpiadas. / CRISTINA RAPOSO Los 'Santacruces' celebraron ayer las olimpiadas de mayores, una de las citas festivas más tradicionales CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:43

Los más veteranos de Galdakao no faltaron ayer a una de las cita ineludibles de los 'Santacruces' de Galdakao: las olimpiadas de juegos para mayores, que alcanzaron su duodécima edición. Para muchos es una fecha marcada en el calendario en la que pueden revivir aquellos juegos de los que disfrutaban en la infancia. «Me gusta venir porque me trae muchísimos recuerdos de cuando era joven», decía sonriendo Ignacio Herrero. No muy lejos de él, Juan Úbeda, miembro de la asociación Gure Etxea, bromeaba. «No entiendo a la gente mayor que no quiere venir y prefiere quedarse mirando obras, los guardas de las barandillas los llamo yo. ¡Este evento no me lo pierdo ni un solo año!».

Para mucho, la competición es algo más que un simple encuentro lúdico y deportivo. María Carracedo, de la asociación Elkartea, se esforzó al máximo en cada una de las disciplinas para conseguir más puntos y estar más cerca de la tan ansiada txapela. «Este año me ha tocado jugar a los aros, pero a mí me gustan más los bolos. Aún así, he conseguido 50 puntos», presumía.

El empeño puesto esta vez no fue suficiente y el primer premio fue para la agrupación Izarra. Un conjunto que no ha dejado de progresar desde que en 2017 quedarán últimos. «El año pasado quedamos segundos y este año primeros, así que lo celebraremos como merece en la comida que haremos después todos juntos», confesaba Paco Triño, componente de Izarra.

La más veterana

Al acto tampoco faltó Maximina Ballesteros de la residencia de Usansolo. A sus 92 años y siendo la más mayor de todos los que allí se encontraban, jugó con mucho atino al hoyote. «Me ha salido muy bien», reconocía orgullosa. Su compañero de centro, Pascual Lekue no descansó ni un instante y probó todas y cada una de las pruebas. «Estoy a todo hoy porque nos ha fallado uno. Mientras pueda aquí estaré participando y jugando. De hecho, también asisto a cursos de informática o de historia del arte», contaba feliz.

Bolos, 'toka', aros, tira anillas vertical, hoyote, y el siete y medio fueron las seis disciplinas a las que pudieron jugar las personas que se acercaron a la plaza Kurtzea. «Siempre hacemos el mismo circuito porque así las personas mayores los conocen de años anteriores y van sobre seguro», explicaba Irantzu Arrieta, técnica del Servicio de Dinamización de Personas Mayores del Ayuntamiento. Aún siendo los mismos juegos, el hoyote requería mucha destreza. «Esto es muy difícil. ¡No metemos ni pa dios!», comentaba riéndose Juan Felix Ibarreche, miembro de Etxea Anaitasuna.

Una vez finalizada la competición entre centros de Galdakao, todas las personas mayores del municipio se agruparon nuevamente en filas para volver a jugar aunque eso sí, esta vez de manera individual. «Si conseguimos un vale de cada juego podemos optar a un sorteo. Puede que haga otra vez el recorrido para tener más posibilidades», decía Marisa. Aunque no todos se hicieron con el obsequio, tampoco se fueron con las manos vacías. Y es que sólo por participar todos los competidores se fueron a sus casas con un neceser que guardaba en su interior distintos útiles deportivos.