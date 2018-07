«Intenté apagar el fuego pero el humo era tan negro que no se podía estar allí» Interior de la vivienda calcinada, con el acuario cuyo temporizador pudo desencadenar el fuego. / L. PÉREZ Los Bomberos desalojaron el lunes de madrugada a una treintena de vecinos del número 24 de Kareaga Behekoa en Basauri LEIRE PÉREZ BASAURI. Martes, 3 julio 2018, 02:00

Un «fuerte estruendo y un raro olor» salvó en la madrugada de lunes a Marian y Roberto de perder la vida en el incendio que se desató en su vivienda del número 24 de Kareaga Behekoa, una populosa calle de Basauri. El fuego obligo a desalojar a una treintena de vecinos durante casi dos horas, aunque no hubo que lamentar daños personales.

Tener el «sueño ligero» salvó a la pareja de morir calcinada. Un final que no pudieron evitar dos periquitos que estaban cerca de la habitación donde se desataron las llamas, que quedó arrasada. El reloj marcaba la 1.30 horas de la madrugada cuando un fuerte ruido rompió el sosiego propio de la noche. Marian y Roberto se habían retirado a descansar después de cerrar la puerta de una habitación exterior próxima al salón. «Habíamos recogido un gato de la calle y como estaba enfermo, con diarrea, lo dejamos en la habitación y cerramos la puerta para que no manchase todo», explicó ayer Marian que, ya de día y todavía con el susto metido en el cuerpo, regresó con su pareja a su vivienda para recoger sus pertenencias. «Aquí no se puede vivir», lamentaba. Las últimas horas las ha pasado en casa de un familiar.

Todo sucedió en apenas unos segundos. Se oyó un fuerte golpe. «Pensé en quién podría cerrar la persiana de esa forma a estas horas». Lo que sucedió es que «al incendiarse había caído al suelo con fuerza», recordaba. La mujer se incorporó y empezó a oler raro. «Me levanté y miré por casa hasta que fui a la habitación en la que estaba el gato y vi una llama enorme. En ese momento estaba comenzando el fuego», relató Marian. Una vez pudo rescatar al minino, que no ha sufrido el más mínimo rasguño, intentó apagar el fuego, aunque ya era tarde. «Cogí una toalla, pero era un humo tan negro al quemarse el PVC, que era imposible estar allí», añadió. Llamó al 112. «Al principio no sabía qué hacer, ni dónde encontrar el teléfono de los bomberos», narró.

La duda de si el gato se encontraba en el interior de la vivienda llevó a Roberto volver a entrar en la zona afectada. «En ese momento no sabíamos si ya había salido o no», recordó.

El matrimonio permaneció en la calle en pijama alrededor de dos horas junto a sus vecinos, tiempo en el que los bomberos apagaron la combustión. «Fue muy rápido. Cuando bajé al portal ya estaba una patrulla de la Ertzaintza. A los pocos minutos vinieron los municipales y luego los bomberos. La policía subió corriendo a desalojar a todos los vecinos», comentó.

A falta de conocer los resultados de la investigación, la primera hipótesis que se maneja es la del cortocircuito. «Creen que se ha quemado el reloj que controla el encendido y apagado de la lámpara del acuario», explicó ayer Marian.

Dos horas después del incendio el resto de residentes pudieron volver a sus domicilios. No hubo que lamentar daños personales, aunque sí que fueron tratados los dos propietarios de la vivienda por personal sanitario por inhalar humo.