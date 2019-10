El Instituto de Urbi celebra medio siglo El grupo de danzas Edurre actúa ante las autoridades educativas. / C. RAPOSO La viceconsejera de Educación Maite Alonso y decenas de ex docentes acudieron a un acto diseñado por profesores y alumnos C. RAPOSO BASAURI. Miércoles, 16 octubre 2019, 22:44

Diariamente centenares de alumnos de secundaria atraviesan las puertas del Instituto Urbi de Basauri. Ayer sin embargo, lo hicieron de un modo especial ya que no era un día como otro cualquiera. El centro cumplía medio siglo de historia. Ni siquiera los ex docentes que abandonaron la instalación hace años se perdieron el acto. Todos ellos volvieron a reunirse una vez más y entre risas rememoraron infinidad de momentos que compartieron y vivieron juntos. Incluso las dantzaris del grupo local Edurre participaron en las celebraciones, a las que también se unió la viceconsejera de Educación, Maite Alonso.

Los alumnos de primer curso abrieron el acto con dos bertsos. No fueron los únicos que tuvieron que afinar sus voces. Los actuales profesores también cantaron dos temas. Al atril también se subió la estudiante Larissa Badei. «La educación que recibimos aquí nos ayuda a construir nuestras vidas. Yo soy de Rumanía y mi experiencia aquí creo que no podría haber sido más enriquecedora. He hecho muchas amistades, también entre el profesorado», destacó la joven.

Muchos recuerdos

Al encuentro también se unió la responsable de la Delegación Territorial de Educación de Bizkaia, Ana Isabel Ferri. «Recuerdo con mucho cariño los momentos que viví aquí como alumna y después como profesora. De hecho, veo a muchos de mis estudiantes, que ya se han hecho mayores y que ahora ejercen como profesores, y a mis compañeros. Algo que me gustaría destacar fue la inclusión del euskera en el centro. Ahora todas las disciplinas se imparten en nuestro idioma», recordó.

El director del instituto, Koldo Lekunberri, también dedicó unas palabras a los menores y animó a «todos los profesores del mundo» a escuchar a sus discípulos. «Tenemos que escuchar y no oír a nuestros escolares. Es importante tener en cuenta sus opiniones porque fortalecen las relaciones. Nosotros estamos aquí para formar personas y eso es lo que hacemos», ensalzó. Entre los asistentes y en primera fila sentada también se encontraba la viceconsejera de Educación Maite Alonso.