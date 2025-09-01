El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del mosaico humano gigante realizado el año pasado. Ayuntamiento de Igorre

Igorre se marca el reto de la espiral humana más larga de Euskadi en favor del euskera

El acto tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en el campo de fútbol de Urbieta

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Igorre

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:12

La fiesta Inbiu, organizada por el Ayuntamiento de Igorre, se marca cada año la realización de un reto que sirva para promocionar el euskera. Si en ediciones anteriores se han realizado acciones como el arrastre humano de un camión, un LipDub popular o un mosaico gigante, para este 2025 se pretende hacer la espiral humana más larga jamás hecha en Euskadi.

Para ello deberá superar los 100 participantes por lo que desde la organización se ha pedido la implicación de los habitantes de la localidad y de todo el valle de Arratia. «Este reto nos va a permitir fomentar las relaciones y la colaboración ciudadana a favor de la euskaldunización de Igorre», ha destacado Irune Costumero, técnica de euskera del Consistorio.

El acto tendrá lugar el sábado 20 de septiembre. Comenzará en el parque Lasarte con una cadeneta a las 12.00 horas, que se convertirá en una espiral en el campo de fútbol de Urbieta una hora después. Un vídeo grabado con un dron dará testimonio de todo el proceso. «Queremos demostrar que Igorre y su entorno abrazamos el euskera», ha señalado Idoia Zuloaga, directora del proyecto.

La fiesta posterior estará animada por Zuztertxu, el ya popular muñeco que es el símbolo del idioma vasco en la localidad y por los galtzagorris, encarnados por jóvenes del instituto de Arratia. Varios integrantes de la escuela de trikitixa y música Eingo amenizarán la jornada.

