Igorre invertirá 80.000 euros en la mejora de sus instalaciones deportivas. Ayuntamiento de Igorre

Igorre eleva sus Presupuestos para 2026 hasta los 6 millones

La prueba piloto del servicio Etxetik y el regreso del transporte a demanda de Bide On son las inversiones más destacadas

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Igorre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:21

Comenta

Los votos favorables de los seis concejales del PNV permitieron sacar adelante los Presupuestos de Igorre pese al rechazo de los ediles de EH Bildu. Unas Cuentas que muestran un ligero aumento del 1,97% respecto al anterior ejercicio y que permiten a la localidad de Arratia alcanzar los 6 millones. Entre las inversiones destacan dos proyectos: por una parte, la reforma y el equipamiento de un local en el barrio de Elexalde, donde se pondrá en marcha un proyecto piloto del servicio Etxetik de la Diputación. Se trata de una iniciativa que busca apoyar las tareas de cuidados fomentando la permanencia en el hogar mediante el uso de nuevas tecnologías. En segundo lugar, el Ayuntamiento ha reservado una partida para Bide On, el servicio de transporte a demanda, que ha vuelto tras incorporar cambios para garantizar su viabilidad económica y que ahora se centrará exclusivamente en las personas mayores y dependientes.

Línea de crédito

La alcaldesa de Igorre, Olatz Urkiza, ha anunciado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno una operación de crédito a largo plazo de 1,8 millones de euros, destinada a financiar tres actuaciones que consideran «estratégicas»: las obras en el camino de Agarre, la reurbanización del barrio Garbe y la instalación de una cubierta en el frontón municipal.A juicio de Urkiza, se trata de unos presupuestos que muestran «un modelo de gestión responsable, que continúa mejorando el municipio sin poner en riesgo la estabilidad financiera», y destacó a su vez «el bajo nivel de deuda» que pesa sobre Igorre.

