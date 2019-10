Igorre se echa a la calle en defensa de los 141 puestos de trabajo de Araluce Decenas de personas se manifestaron ayer por las calles de la localidad. / CRISTINA RAPOSO La plantilla se moviliza desde el pasado martes para exigir que el grupo Batz, integrado en MCC, cierre la planta que da empleo en la comarca desde 1949 CRISTINA RAPOSO IGORRE. Jueves, 17 octubre 2019, 21:53

Los 141 trabajadores que componen la plantilla de la empresa Araluce, asentada en el barrio de San Juan de Igorre, tomaron ayer las calles de la localidad para defender sus puestos de trabajo. El pasado día 3 de octubre dos representantes grupo Batz, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), informaban a los representantes de la plantilla de que se había iniciado un proceso de disolución de Araluce. «Ahora mismo está a la venta y si ninguna empresa la compra todos los que trabajamos aquí nos quedaremos sin empleo», lamenta Iñaki Salazar, del comité de empresa.

En 2016 Batz compró la histórica factoría, que se construyó en 1949. Lo hizo con la condición de que sus trabajadores asumieran «bajadas salariales, aumento de jornada y recortes sociales», recuerdan desde el sindicato ELA. A cambio se firmó un convenio, que se extendía hasta el 31 de mayo de 2020, que garantizaba los puestos de trabajo. «En estos últimos tres años nos han rebajado hasta en un 10% el sueldo y hemos aumentado nuestra jornada laboral. Aun con todo ello, desde Batz nos anunciaron que la empresa tenía grandes pérdidas y que mantenerla podía suponer un riesgo para su patrimonio. No son las maneras», critica Salazar.

La incertidumbre que desde hace meses envuelve al sector automoción ha afectado de lleno a la división de troquelería del grupo Batz. «Cuando no se venden coches los negocios que más sufren son los de troquelería porque son los encargados de la fabricación de la estructura y la carrocería. Al no haber lanzamiento de coches, tampoco hay carga de trabajo. No podíamos seguir asumiendo eso», revelaban fuentes del grupo a EL CORREO.

Apoyo masivo

El argumento no convence a los trabajadores, que no tiran la toalla. «Hemos hecho paros desde el martes y continuaremos con ellos la próxima semana. Tampoco dejaremos de concentrarnos frente a las puertas de Batz. La respuesta de la plantilla ha sido masiva y seguirá siéndolo», confirma orgulloso Javier Andrés, otro de los trabajadores.

Se enfrentan a un abismo laboral que conocen bien. Los polígonos industriales que antes daban vida al valle de Arratia han ido desapareciendo. La actividad aún se mantiene aunque «a duras penas». «Solo queremos mantener nuestro trabajo y el de las futuras generaciones. Aquí la industria se está viendo amenazada y no podemos permitirlo. Esto también hace mella en la ciudadanía», denuncia Andrés.

Y la gente de Igorre lo sabe. Ayer decenas de personas se unieron a la movilización, que arrancó a la 13:00 horas desde la propia fábrica. Los conductores que se cruzaban con la marcha observaban atentos las reivindicaciones de los trabajadores. Muchos hicieron sonar el claxon en señal de apoyo. Algunos vecinos se sumaron a la protesta. «Las instituciones deberían empezar a hacer algo ya y sobre todo, deberían de empezar a ayudar al pueblo. Nosotros nos sumamos a su causa pero aquí quien tiene la sartén por el mango son los de arriba», asumía Ana Guerra. Cerca otro vecino, José Ignacio Bilbao, acudía a mostrar su «cariño y apoyo» a los afectados. «Yo ya estoy jubilado, pero aquí tengo conocidos y familiares que trabajan y que dentro de unos meses puede que estén en la calle», lamentaba. Incluso los niños de la escuela gritaban a su paso: «¡Araluce Bizirik!».