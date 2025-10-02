La iglesia de Andra Mari de Galdakao será protagonista en las Jornadas del Patrimonio Los interesados también podrán visitar diversos edificios relacionados con la fábrica de 'La Dinamita'.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio alcanzan su vigésimo quinta edición, y Galdakao participará en ellas una vez más. La iglesia de Andra Mari, la más antigua de la localidad, será la gran protagonista este año, además de diversos edificios relacionados con la famosa fábrica de 'La Dinamita'.

La alcaldesa en funciones y concejala de cultura Edurne Espilla presentó ayer las jornadas junto al historiador galdakoztarra Jesús Muñiz. Sobre la iglesia, Muñiz señaló que se trata de «una joya arquitectónica», única en Euskadi por su combinación de estilos de los siglos XIII y XVI. En el caso de 'La Dinamita', podrán visitarse lugares como la escuela, el economato o las viviendas que acogieron a los trabajadores de Zuhatzu, Arkotxa, Plazakoetxe y Tximelarre. «La fábrica se distingue por haber mantenido la mayoría de sus edificios, algo que no es muy común», explicó el historiador. Espilla, por su parte, destacó la importancia de «conocer, cuidar y transmitir el patrimonio».

Todas las visitas se desarrollarán en este mes de octubre. Las de Andra Mari serán los días 4, 12, 18 y 26 en euskera y los días 5, 11, 19 y 25 en castellano. En el caso de 'La Dinamita' el jueves 16 será en euskera y el jueves 23 en castellano. Para acudir es necesario inscribirse o bien llamando al 944 010 598 o bien mediante el correo mgarrido@galdakao.eus.

