Desde el hospital confirman haber recibido «muchas quejas» por la falta de espacios para estacionar. E. C.

El Hospital de Galdakao ganará más de 200 nuevas plazas de aparcamiento

Osakidetza invertirá 1,6 millones para remediar una queja recurrerente de los usuarios y calcula que los trabajos se prolongarán hasta 2028

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, anunció ayer que en 2026 se iniciarán los trabajos necesarios para ampliar la zona de aparcamiento del hospital de Galdakao, una de las principales demandas trasladadas tanto por pacientes como por los profesionales. Los cálculos iniciales prevén obtener entre 200 y 300 nuevos estacionamientos.

El Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, que comenzará con los estudios técnicos y de obra con el objetivo de disponer de nuevas plazas en 2028. «Aunque hablamos de salud, el aparcamiento es una de las preocupaciones más recurrentes de la ciudadanía y queremos darle respuesta. Tenemos problemas de accesibilidad, tanto para los trabajadores como para los vecinos que acuden desde la comarca y fuera de ella», subrayó. La ampliación se desarrollará sobre parcelas de titularidad pública cercanas al hospital, una de ellas propiedad de Osakidetza, sin descartar la intervención en una segunda zona.

«La experiencia en otras grandes obras nos ha enseñado la importancia de planificar con tiempo para garantizar la accesibilidad al hospital mientras duren las obras», dijo Martínez. Tras la ampliación del parking, se iniciará la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas de Galdakao, lo que llevará aparejada una inversión de 136 millones.

El orden de actuación no es casual: responde a la previsión del hospital sobre las plazas que se perderán, «en torno a las 100», durante y después de la edificación de Consultas Externas. Precisamente la ampliación del parking servirá para paliar ese problema, como lo hará la intervención en la segunda zona, situada en Usansolo. «Esa es más compleja porque primero se deben adquirir los terrenos, pero podrá albergar otros 200 vehículos», apuntan desde el centro.

Estacionar en el hospital de Galdakao se ha convertido en una tarea ardua para los usuarios del servicio, en especial la gente mayor. Sara Egileor, vecina de Arratia, acudía junto a su marido, aquejado de problemas de movilidad, y debía «dejarle arriba, bajar hasta Usansolo para aparcar y volver a subir». Egileor señala que la ampliación «aliviará la situación», aunque duda de si el número de plazas «será suficiente».

Nuevas instalaciones

La construcción del edificio de Consultas Externas, que se situará en la parte oeste del hospital, «atiende a la necesidad de ampliación» en un centro «que se nos está quedando pequeño», explican fuentes sanitarias. La infraestructura contará con nueve plantas, de las que «cinco serán de parking». El resto del nuevo espacio, que contará con más de 200 salas, estará dividido en dos zonas: una de ellas acogerá las consultas externas así como radiología y farmacia ambulatoria, mientras que en la otra se ubicarán dirección, administración y aulas de docencia.

