Iñaki de Prado y Sergio Rey, de San José Ikastetxea IOE; Ainhoa Fernández, de Aspanovas; el alcalde de Basauri, Asier Iragorri; y el concejal de Deportes, Jon Zugazagoitia. Basauriko Udala

La Herri Krosa de Basauri recauda un total de 1.740 euros para Aspanovas

El «ganador absoluto» de la prueba reina fue Koldo Ayesta Zaballa, del Club Atletismo Laudio, con un tiempo de 0:36:26

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:35

En esta carrera, cada paso cuenta. Así se anunció la Herri Krosa de Basauri del pasado 2 de noviembre y así se demostró ayer cuando se entregó el cheque con la recaudación a Aspanovas, la asociación de padres y madres de menores con cáncer de Bizkaia. Este año, todo lo recaudado a través de las inscripciones y los patrocinadores, correspondiente a AAA San José IOE, iba a ser íntegramente donado a la agrupación.

Así, Iñaki de Prado y Sergio Rey, ambos de San José Ikastetxea, hicieron entrega de la recaudación a Ainhoa Fernández, de Aspanovas. Acompañados del alcalde de Basauri, Asier Iragorri, y el concejal de Deportes, Jon Zugazagoitia, le entregaron un cheque de 1.740 euros. Aspanovas ha agradecido el gesto «bihotz bihotzez (de corazón)».

En la prueba reina de 11 kilómetros, que reunió a corredores populares y federados, el ambiente estuvo marcado por «la emoción y el buen ritmo», tal como relata la organización. El «ganador absoluto» fue Koldo Ayesta Zaballa (Club Atletismo Laudio) con un tiempo de 0:36:26, seguido por Iñigo García Charterina (0:36:39) y Luis Felipe Martínez Sánchez (0:37:38). Entre las mujeres, la victoria fue para Nerea Eugenia Iturriaga González (Bilbao Atletismo Santutxu) con 0:41:42, «demostrando el excelente nivel de participación».

«Alegría y talento»

Según los organizadores, la carrera de distancia intermedia (categorías cadete, infantil y alevín, 3,5 kilómetros), estuvo «llena de energía y talento joven, que dejó claro que el relevo generacional del atletismo está garantizado». Entre los cadetes, «se impuso Daniel Gutiérrez Casilla con 0:11:24, seguido por Asier Urquijo Tierra y Santi Tobias Gelado». Benjamines y prebenjamines (1,2 kilómetros), cuentan, también «dieron ejemplo de ilusión». Anunciaron que Jon Ugartetxea Pereira (Ondarroako Atletismo Taldea) se alzó con la victoria con 0:04:37, seguido de Nahuel Santino Strassanti Fernández y Auritz Mandaluniz Vara.

La jornada comenzó, sin embargo, con la categoría «más entrañable: la prueba de txupetines», para menores de seis años. «Sin cronómetros ni clasificaciones, su única meta fue disfrutar del deporte, correr con alegría y recibir su merecida medalla y aplauso final -contaron en su blog-. Una auténtica celebración de los valores del atletismo desde las primeras edades». Y agradecieron, asimismo, a corredores, público, voluntarios y organizadores, además de patrocinadores y colaboradores. «Sin su entusiasmo, la Basauriko Herri Krosa no sería posible», aseguraron.

