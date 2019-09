Un grupo de Torralba del Río debuta en el Dantza Agerketa este fin de semana Actuación de la pasada edición en el Social basauritarra. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Es la primera vez que salen de su pueblo para actuar en otra localidad , lo que supone un nuevo «hito» para la 47 edición de la exhibición LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 18 septiembre 2019, 22:05

La localidad de Basauri acogerá este fin de semana la 47 edición del Euskal Herriko Dantza Agerketa, el único acto de este tipo que se celebra en el País Vasco y que tiene como objetivo «preservar y dar a conocer las danzas autóctonas de nuestra tierra, muchas de las cuales solo se bailan en su localidad de origen y en días señalados», recuerda Pili Castro, organizadora del evento.

Por primera vez en su historia los dantzaris navarros de Torralba del Río bailarán fuera de su pueblo. «Supone un nuevo hito en los casi 50 años de historia del Dantza Agerketa», recordó Castro. En la exhibición basauritarra únicamente pueden participar grupos que conserven danzas propias que representan en momentos concretos como es este caso.

Esta pequeña población de 100 habitantes comenzó hace 26 años a practicar el Baile de la Balsa, una danza que se interpretó después de que la cofradía de Ballesteros de San Juan capturase y sentenciara a muerte en 1523 a un conocido bandolero. Su actuación como la del resto de grupos se enmarcará en el acto central del sábado que se celebrará en el Parque de Bikotzale y que en caso de lluvia se trasladará al Social Antzokia.

Baile de la Era

Ese mismo día un pasacalles recorrerá las calles del municipio a partir de las 18.00 horas. Una hora después arrancará la muestra con el grupo navarro y otras cinco agrupaciones más. Desde el norte de Navarra llegará el grupo Larraiza que ofrecerán su particular Baile de la Era del que existen datos desde 1864. También se verá el pasacalles Corroncho y Desmayo.

Por parte de Bizkaia acudirá Mikel Deuna de Iurreta que interpretará su variante de la Dantzari Dantza y la estampa Gorulariak creada para las fiestas de 1886 y que interpretan en San Miguel. Adurtza, un grupo alavés, interpretará el folklore de las Salinas de Añana que incluye la Marcha de Judas y la danza de San Isidro. Por su parte, Goizaldi llegará desde San Sebastián y saludará al público con su Agurra. También representarán su Ezpata dantza además de otros bailes de la Brokel Dantza, el ciclo más conocido en el territorio vecino. Por último desde Lapurdi acudirá a Basauri Begiraleak que bailará a ritmo de fanfarria. Traerán varios personajes del carnaval y un cuidado y vistoso vestuario.

El domingo serán los grupos locales Agintzari, Basauritar y Edurre los que tomarán el escenario a partir de las 19.00 horas. Como no se conocen danzas autóctonas de Basauri no pueden participar en la exhibición. Y para abrir boca el viernes desde las 19.00 horas en la plaza Solobarria tendrá lugar una romería popular en la que se podrá bailar aunque no se sepa.