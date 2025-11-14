El grupo Bostak eta Laurenak actuará el próximo viernes en Basauri por los 50 años de Agintzari La agrupación quiere «dar al pueblo de Basauri lo que nos ha dado a nosotros con su apoyo»

El grupo de danzas vascas Agintzari de Basauri celebra este año su 50 aniversario con diferentes actos que han tenido lugar a lo largo del año. Para clausurar la celebración, ha organizado un concierto de la mano del grupo Bostak eta Laurenak, que actuará en el salón de actos de la Casa de Cultura de Ibaigane. La cita tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre a las 18.30 horas.

El grupo de folk en euskera, que cuenta con un hueco en el panorama musical vasco, está compuesto por José Garate 'Foisis' (bajo), Óscar Andollo (batería), Josu Zarate (voz y percusión), José Ibarra (txistu y guitarra), Unai Brea (voz y guitarra), Edurne Díez de Ultzurrun (voz) y Pablo Olabarrieta (sonido y teclado). El concierto, asimismo, será «abierto y gratuito». La presidenta de Agintzari, Begoña Navarro, junto a Maite Correa y Liher Neira, miembros veteranos, aseguran que han querido «dar al pueblo de Basauri lo que nos ha dado a nosotros con su apoyo».

Y en «petit comité»

El grupo de danzas avanza que «en petit comité» también realizarán una excursión a Elciego (Álava) a modo de clausura, para que los miembros de la agrupación, sobre todo los más jóvenes, intercambien conocimientos sobre la forma de bailar o de vestir en el lugar «de origen para aprenderlo de forma expresa, en un intercambio cultural directo». Una costumbre que siempre han seguido para cumplir con rigor su filosofía de «respeto a la tradición».

