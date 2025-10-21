El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años

Quienes lo conocían lo definen como una persona «humilde y sencilla», con un «humor fino» y destacan «su lucha contra las injusticias» y por encima ... de todo su amor por la montaña en general y por el Gorbea en concreto. Areatza recibió el pasado viernes la triste noticia de la muerte de Xabi Iturriaga, vecino ilustre de la localidad por su papel como presidente en el 'Lamino Kirol Kluba', la asociación alpina del municipio. Iturriaga falleció a los 43 años mientras andaba en bicicleta entre Areatza y Zeanuri, una afición que había desarrollado los últimos meses.

Estaba casado con Nagore Agirrebeitia y tenía dos hijos, Magali y Peru. Era conocido por su gran implicación en las actividades que se organizaban en Areatza, muchas de ellas desarrolladas por él mismo, como el concurso de paellas o la marcha de montaña. «Ha hecho mucho por el pueblo», destaca un vecino. «También colaboraba en numerosas ocasiones con el Parketxe, el centro de interpretación del Gorbea que la Diputación tiene en el municipio», cuenta Iñaki García Uribe, investigador del montañismo vasco.

Una anécdota que define bien el carácter de Iturriaga se daba cada año en el 'Turroi Eguna', una tradición de muchos clubes de montaña. En torno al día de nochebuena los socios suben a una cumbre y allí disfrutan del turrón y otras viandas. En el caso del Lamino que él presidía lo hacían en Urrekoatxa, donde también tomaban un caldo, «que preparaba Xabi en su casa para todos sus compañeros y lo subía aún caliente hasta la cima», explica Uribe.

Profesor en el colegio Lasalle de Llodio, y miembro de la peña del Athletic de Areatza, Iturriaga se marcha dejando una huella en todos aquellos que lo conocían. Ahora descansará cerca de sus seres queridos y de su amado monte Gorbea, que tantas veces holló en sus excursiones.