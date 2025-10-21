El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabi Iturriaga en una de las cuevas del Gorbea. I. G. U.

El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años

Xabi Iturriaga murió el pasado viernes mientras montaba en bicicleta

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Areatza

Martes, 21 de octubre 2025, 16:04

Comenta

Quienes lo conocían lo definen como una persona «humilde y sencilla», con un «humor fino» y destacan «su lucha contra las injusticias» y por encima ... de todo su amor por la montaña en general y por el Gorbea en concreto. Areatza recibió el pasado viernes la triste noticia de la muerte de Xabi Iturriaga, vecino ilustre de la localidad por su papel como presidente en el 'Lamino Kirol Kluba', la asociación alpina del municipio. Iturriaga falleció a los 43 años mientras andaba en bicicleta entre Areatza y Zeanuri, una afición que había desarrollado los últimos meses.

