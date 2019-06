Gastronomía, arte e ingeniería en el corazón del Hospital de Galdakao Asistentes a la presentación del proyecto ante los nuevos menús y bandejas. / C. RAPOSO Son los pilares de un proyecto de alimentación saludable del centro sanitario, Basque Know How Fundazioa y Eneko Atxa CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Martes, 11 junio 2019, 22:04

Cuidar la alimentación es importante para cualquier persona, pero si se trata de alguien aquejado de una enfermedad, la cosa toma un cariz muy distinto. Los cuidados de extreman, las dietas se adaptan y la comida pasa a ser un aspecto más del tratamiento. No siempre con éxito, dada mala fama de los menús de hospital. En el de Galdakao las cosas van a cambiar y para ello se han unido la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao, la Basque Know How Fundazioa y el cocinero Eneko Atxa. Juntos han puesto en marcha un proyecto que se asienta en tres pilares: la gastronomía, el arte y la ingeniería.

El prestigioso chef, junto al equipo de profesionales del servicio de Alimentación del centro sanitario y a un alumno de cada escuela de hostelería de Bizkaia, ha elaborado cuatro menús anuales, uno por cada estación. El objetivo es convertir la gastronomía en una herramienta «útil que facilite comer bien, de foma saludable y de manera adaptada a las necesidades vitales de los usuarios». Muy ilusionado, Atxa explicó que «cada plato es una muestra de entusiasmo, amor y compromiso hacia los pacientes para hacer un poquito más agradable su estancia aquí». Ayer se estrenó el menú de primavera en el que el aburrimiento no tiene cabida. Adios a la mala fama de la comida de hospital. La lista de platos incluye un aperitivo a base de limón 'grass' de aguacate, tartar de tomate, castañeta de cerdo, ñoquis de Idiazabal y setas, y una torrija caramelizada como postre.

Ilustraciones

La rama artística del proyecto llega de la mano de dos estudiantes de Bellas Artes de la UPV/EHU: Leire Orueta y Jone Guarrotxena. Ellas han trabajado durante meses en el diseño e ilustración de material informativo de diversas temáticas que engloban los buenos hábitos de consumo y de una vida saludable. Gracias a su labor, el hall principal del centro, las zonas de pediatría y del Hospital de Día se visten con coloridos e ilustrativos paneles.

El tercer y último apartado del proyecto, vinculado al rediseño de las bandejas en las que se sirve la comida a los pacientes, ha contado con la colaboración de 46 alumnos de Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad de Deusto. «Estudiar y conocer las necesidades y criterios que deben cumplir estos útiles ha sido clave para ayudar a los pacientes a ser más receptivos a los alimentos que diariamente se les sirve y que ello contribuya a su pronta recuperación», explica el profesor Aiur Retegi.

Juan Diego, Director General de Osakidetza, Jon Guajardo, Director Gerente de la OSI Barrualde-Galdakao, y la presidenta de la BKHF, Lorea Uribarri, también se encontraban en la presentación. Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, todos los representantes pusieron en valor la importancia que tiene «una alimentación saludable y ecológica». En ese sentido, Uribarri destacó que «articular la creatividad junto con los recursos que las diversas instituciones disponemos, sin duda tendrá un beneficio directo en la sociedad».